українська
11 февраля 2026, 16:26

Акции одной из госкомпаний предложат купить украинцам уже в этом году — НКЦБФР

Задача НКЦБФР расширить список инструментов для запуска полноценного рынка с биржевыми инструментами, ликвидностью и новыми эмитентами. Об этом заявил глава Нацкомиссии Алексей Семенюк.

Фото: Глава Нацкомиссии Алексей Семенюк

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Чем будет заниматься НКЦБФР

По словам Семенюка, в фокусе:

  • стимулы для долгосрочных инвестиций;
  • запуск накопительной пенсионной системы;
  • «народное IPO» — старт планируем уже в этом году;
  • развитие муниципальных облигаций;
  • упрощенный доступ МПБ к рынку;
  • закон о секьюритизации и виртуальных активах.

«У нас есть поддержка международных партнеров и синхронизация с ключевыми госорганами», — написал он.

Продажа Привата

Как писал ранее «Минфин», украинское правительство разрабатывает механизм частичной продажи акций государственного ПриватБанка физическим лицам. Планируется реализовать 7% акций финучреждения, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен. Это может стать первым в истории страны случаем массовой продажи доли госпредприятия гражданам через цифровые сервисы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Qwerty1999
Qwerty1999
11 февраля 2026, 17:01
Поддержка международных партнеров возможно и есть,
а вот поддержки депутатов ВРУ не видно в упор.

Депутаты тупо тормозят по большинству вопросов,
месяцами не рассматривая предложенные законопроекты,
ведь им платят зарплату даже не за присутствие на рабочем
месте, т. е. в зале заседаний или в комитетах и комиссиях,
а только за то, что они депутаты ВРУ.
BigBend
BigBend
11 февраля 2026, 18:46
І що?
