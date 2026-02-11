Задача НКЦБФР расширить список инструментов для запуска полноценного рынка с биржевыми инструментами, ликвидностью и новыми эмитентами. Об этом заявил глава Нацкомиссии Алексей Семенюк.
Акции одной из госкомпаний предложат купить украинцам уже в этом году — НКЦБФР
Чем будет заниматься НКЦБФР
По словам Семенюка, в фокусе:
- стимулы для долгосрочных инвестиций;
- запуск накопительной пенсионной системы;
- «народное IPO» — старт планируем уже в этом году;
- развитие муниципальных облигаций;
- упрощенный доступ МПБ к рынку;
- закон о секьюритизации и виртуальных активах.
«У нас есть поддержка международных партнеров и синхронизация с ключевыми госорганами», — написал он.
Продажа Привата
Как писал ранее «Минфин», украинское правительство разрабатывает механизм частичной продажи акций государственного ПриватБанка физическим лицам. Планируется реализовать 7% акций финучреждения, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен. Это может стать первым в истории страны случаем массовой продажи доли госпредприятия гражданам через цифровые сервисы.
Источник: Минфин
