Акции одной из госкомпаний предложат купить украинцам уже в этом году — НКЦБФР

По словам Семенюка, в фокусе:

стимулы для долгосрочных инвестиций;

запуск накопительной пенсионной системы;

«народное IPO» — старт планируем уже в этом году;

развитие муниципальных облигаций;

упрощенный доступ МПБ к рынку;

закон о секьюритизации и виртуальных активах.

«У нас есть поддержка международных партнеров и синхронизация с ключевыми госорганами», — написал он.

Продажа Привата

Как писал ранее «Минфин», украинское правительство разрабатывает механизм частичной продажи акций государственного ПриватБанка физическим лицам. Планируется реализовать 7% акций финучреждения, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен. Это может стать первым в истории страны случаем массовой продажи доли госпредприятия гражданам через цифровые сервисы.