11 февраля 2026, 16:08 Читати українською

Цена победы: реальная стоимость золотой медали Олимпиады-2026 достигла $2500 на фоне скачка цен на металлы

Медали, которые спортсмены завоевывают на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане, могут стать самыми дорогими в истории с точки зрения себестоимости материалов. Из-за стремительного роста цен на золото и серебро на мировых рынках так называемая «стоимость переплавки» олимпийской золотой награды приблизилась к отметке $2500. Об этом сообщает CBS News 11 февраля.

Медали, которые спортсмены завоевывают на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане, могут стать самыми дорогими в истории с точки зрения себестоимости материалов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Не все те золото

Вопреки распространенному мифу, олимпийские золотые медали уже более века не изготавливаются из чистого золота. Эксперт аукционного дома RR Auction Бобби Итон отмечает, что в последний раз награды из цельного драгоценного металла вручали еще на Играх 1912 года в Стокгольме.

Согласно действующим правилам Международного олимпийского комитета (МОК), золотая медаль должна содержать не менее 92,5% серебра. Современная награда за первое место — это, по сути, 500 граммов серебра, покрытого шестью граммами чистого золота. Бронзовые медали изготавливаются из бронзы, а серебряные — из чистого серебра без покрытия.

Биржевая арифметика

Резкое подорожание драгоценных металлов существенно повлияло на стоимость наград.

  • Золото: Цена унции составляет $5 000. Поскольку в медали содержится 6 граммов (0,2 унции) золота, стоимость только покрытия составляет $1011.
  • Серебро: При цене $83 за унцию, 500 граммов серебряной основы стоят примерно $1463.

Таким образом, суммарная стоимость металлов в золотой медали составляет $2 474. Это прямое следствие макроэкономических трендов: инвесторы массово вкладываются в металлы для хеджирования рисков на фоне геополитической нестабильности и роста мирового долга. Для сравнения: еще десять лет назад золото торговалось в диапазоне $1200−1300 за унцию.

Коллекционная ценность и исторические сделки

Конечно, рыночная стоимость медали как артефакта значительно превышает цену металла. По оценкам экспертов, если спортсмен решит продать награду сразу после Игр, он может получить от $50 000 до $80 000.

История знает и рекордные продажи:

  • В 2013 году золотая медаль легендарного легкоатлета Джесси Оуэнса (Олимпиада-1936) была продана за рекордные $1,47 млн.
  • Известный американский прыгун в воду Грег Луганис в 2025 году продал свое «золото» Сеула-1988 за более чем $200 000, а медаль Лос-Анджелеса-1984 — чуть меньше, чем за эту сумму. Вырученные средства позволили ему переехать в Панаму и «начать новую жизнь».
  • Пловец Райан Лохте в 2022 году выставил на аукцион шесть своих медалей (серебряные и бронзовые), передав средства на благотворительность.

Технические проблемы

Олимпиада-2026 запомнится не только ценами, но и курьезами с качеством наград. Организационный комитет начал расследование после жалоб атлетов на то, что медали ломаются. Американская горнолыжница Бризи Джонсон, которая завоевала «золото», сообщила, что ее награда повредилась, когда она прыгала от радости. Организаторы уже сотрудничают с итальянским монетным двором для ремонта дефектных экземпляров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
