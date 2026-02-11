Владелец TikTok планирует выпускать собственные ИИ-чипы

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, разрабатывает собственные чипы для искусственного интеллекта, сообщил Reuters со ссылкой на двух источников.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят в ByteDance

В компании ByteDance заявили Reuters, что информация о собственном проекте по разработке чипов является неточной. Никаких подробностей в пресс-службе компании не привели. В Samsung от комментариев отказалась.

По словам источников агентства, ByteDance планирует получить первые образцы чипов к концу марта. Уже до конца года компания намерена произвести не менее 100 тысяч чипов для задач ИИ. Один из источников добавил, что ByteDance планирует постепенно нарастить производство до 350 тысяч штук.

Проект по разработке чипов ByteDance получил название SeedChip. По словам одного из источников, компания планирует потратить более 160 млрд юаней ($22 млрд) на нужды ИИ в этом году. Причем более половины этой суммы будет направлено на покупку чипов Nvidia и создание собственных.

Почему это важно

ByteDance пытается включиться в разработку микросхем как минимум с 2022 года, когда компания начала нанимать сотрудников для этой задачи. Однако другие глобальные технологические гиганты пока ее опережают: Alphabet, Amazon и Microsoft уже разработали собственные чипы для ИИ. Им это нужно, чтобы снизить зависимость от лидера рынка Nvidia.

Как отмечает Reuters, для китайских компаний вопрос независимости от Nvidia стоит еще более остро, поскольку США ограничивают поставки передовых чипов в страну. Местные компании тоже начали производить свои чипы.

Группа Alibaba в прошлом месяце представила разработку под названием Zhenwu, а Baidu уже продает собственные чипы внешним клиентам и планирует в ближайшее время разместить на бирже свое подразделение по их производству — компанию Kunlunxin.