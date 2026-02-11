Украинский производитель титанового сырья Velta рассматривает выход на NASDAQ

Украинский производитель титанового сырья Velta разрабатывает стратегию выхода на одну из главных фондовых бирж мира — американскую NASDAQ. Этот шаг рассматривается как следующий этап после завершения сделки с австралийской компанией European Lithium Limited. Об этом сообщил генеральный директор Velta Андрей Бродский в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine.

Путь к публичности

В настоящее время компания проходит процедуру детальной независимой проверки объекта инвестирования. Этот процесс начался в конце января, сразу после подписания предварительного соглашения об обмене акциями с австралийскими партнерами.

По словам Андрея Бродского, рассматривается сценарий, при котором украинский актив не просто войдет в состав холдинга, а станет отдельной публичной единицей на рынке США.

«Возможно, мы с партнерами примем решение, что Velta будет отделена и выйдет на NASDAQ как отдельный юнит в составе European Lithium. Но уже не на австралийскую биржу, а именно на NASDAQ», — подчеркнул бизнесмен.

Главная цель листинга (выхода на биржу) — привлечение значительного капитала. Эти средства необходимы для реализации амбициозного инвестиционного плана: строительства завода, который будет производить металлический титан по собственной запатентованной технологии Velta Ti Process.

Детали поглощения и позиции на рынке

Соглашение, о котором идет речь, предусматривает вхождение Velta в структуру European Lithium. Ключевые параметры договоренностей выглядят следующим образом:

Объект сделки: 100% акций Velta Titanium Holding.

Условия обмена: Акционеры украинской компании получат около 173 миллионов акций European Lithium.

Доля: После дополнительной эмиссии акций украинская сторона будет владеть ориентировочно 10% капитала объединенной компании.

Управление: Команда Velta и ее СЕО Андрей Бродский сохранят за собой операционный контроль.

Стоит отметить, что Velta контролирует около 2% мирового рынка титанового сырья и имеет разрешения на разработку Бирзуловского и Ликаревского месторождений ильменита в Кировоградской области.