11 февраля 2026, 14:38

Украинский производитель титанового сырья Velta рассматривает выход на NASDAQ

Украинский производитель титанового сырья Velta разрабатывает стратегию выхода на одну из главных фондовых бирж мира — американскую NASDAQ. Этот шаг рассматривается как следующий этап после завершения сделки с австралийской компанией European Lithium Limited. Об этом сообщил генеральный директор Velta Андрей Бродский в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine.

Украинский производитель титанового сырья Velta разрабатывает стратегию выхода на одну из главных фондовых бирж мира — американскую NASDAQ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Путь к публичности

В настоящее время компания проходит процедуру детальной независимой проверки объекта инвестирования. Этот процесс начался в конце января, сразу после подписания предварительного соглашения об обмене акциями с австралийскими партнерами.

По словам Андрея Бродского, рассматривается сценарий, при котором украинский актив не просто войдет в состав холдинга, а станет отдельной публичной единицей на рынке США.

«Возможно, мы с партнерами примем решение, что Velta будет отделена и выйдет на NASDAQ как отдельный юнит в составе European Lithium. Но уже не на австралийскую биржу, а именно на NASDAQ», — подчеркнул бизнесмен.

Главная цель листинга (выхода на биржу) — привлечение значительного капитала. Эти средства необходимы для реализации амбициозного инвестиционного плана: строительства завода, который будет производить металлический титан по собственной запатентованной технологии Velta Ti Process.

Детали поглощения и позиции на рынке

Соглашение, о котором идет речь, предусматривает вхождение Velta в структуру European Lithium. Ключевые параметры договоренностей выглядят следующим образом:

  • Объект сделки: 100% акций Velta Titanium Holding.
  • Условия обмена: Акционеры украинской компании получат около 173 миллионов акций European Lithium.
  • Доля: После дополнительной эмиссии акций украинская сторона будет владеть ориентировочно 10% капитала объединенной компании.
  • Управление: Команда Velta и ее СЕО Андрей Бродский сохранят за собой операционный контроль.

Стоит отметить, что Velta контролирует около 2% мирового рынка титанового сырья и имеет разрешения на разработку Бирзуловского и Ликаревского месторождений ильменита в Кировоградской области.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
11 февраля 2026, 15:31
#
Сумно, що компанії з України виходять на ринки акцій за межами України, а українці не можуть вільно купувати такі акції без компаній посередників.
