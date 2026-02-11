Goldman Sachs увеличил портфель цифровых активов до $2,36 млрд

Один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs продолжает наращивать свое присутствие на рынке криптовалют, несмотря на рыночную турбулентность. Согласно новому финансовому отчету за четвертый квартал 2025 года, общая стоимость криптоактивов под управлением банка достигла 2,36 миллиарда долларов . Это на 15% больше, чем в предыдущем квартале. Об этом стало известно из официальной отчетности банка по форме 13 °F, обнародованной для регуляторов США.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структура портфеля: не только биткойн

Банковский гигант продемонстрировал стратегию диверсификации, не ограничиваясь только «цифровым золотом». Отчет раскрывает следующие позиции в портфеле Goldman Sachs:

Биткойн (BTC): 1,1 млрд долларов

Ethereum (ETH): 1,0 млрд долларов.

XRP (Ripple): 153 миллиона долларов

Solana (SOL): 108 миллионов долларов

В целом эти инвестиции составляют около 0,33% от общего инвестиционного портфеля банка. Хотя в процентном соотношении доля кажется незначительной, в денежном эквиваленте это одна из крупнейших публично известных позиций среди традиционных финансовых учреждений.

Аномалия в стратегии

Финансовые аналитики обращают внимание на интересную деталь: распределение средств между двумя главными криптовалютами — Bitcoin и Ethereum — почти равномерно ($1,1 млрд против $1,0 млрд).

Это нетипичное поведение для крупных консервативных институтов. Обычно традиционные фонды и банки отдают значительное предпочтение биткоину как менее рискованному активу, оставляя на Ethereum и альткоинах значительно меньшую долю капитала. Такая структура портфеля может свидетельствовать о вере банка не только в функцию сохранения стоимости (которую выполняет биткоин), но и в технологический потенциал платформы смарт-контрактов Ethereum.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua