українська
11 февраля 2026, 13:53 Читати українською

Евростат: количество украинцев со статусом защиты в ЕС продолжает расти. Где больше всего

По состоянию на 31 декабря 2025 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имели 4,35 млн человек, выехавших из Украины из-за войны. За месяц количество украинцев под этим статусом в ЕС выросло на 24 675 человек, что соответствует приросту на 0,6%, свидетельствуют обновленные данные Евростата.

По состоянию на 31 декабря 2025 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имели 4,35 млн человек, выехавших из Украины из-за войны.

Где стало больше украинцев

Наибольший прирост продемонстрировали Германия (+9620 человек; +0,8%), Испания (+2235 человек; +0,9%) и Румыния (+2160 человек; +1,1%).

В то же время в четырех странах количество таких лиц уменьшилось. Наиболее заметное сокращение наблюдалось во Франции (-1250 человек; -2,4%) и Эстонии (-470 человек; -1,3%).

Больше украинцев с временной защитой по-прежнему проживают в Германии — 1 250 620 человек, что составляет 28,7% от общего количества в ЕС. Далее следуют Польша (969 240 человек; 22,3%) и Чехия (393 055 человек; 9%).

Статус украинцев в ЕС после 2027 года изменится: что ожидает беженцев

Наивысший показатель количества лиц с временной защитой в расчете на тысячу населения зафиксирован в Чехии (36), Польше (26,6), а также Кипре и Словакии (по 25,8). Для сравнения: средний показатель по ЕС составляет 9,7 тысячи человек.

В конце декабря 2025 года граждане Украины составили более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в Евросоюзе. Среди них наибольшую часть составляют взрослые женщины — 43,6%, дети — 30,5%, а взрослые мужчины — 25,9%.

В 2025 году страны ЕС приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты, что на 16,3% меньше, чем в 2024-м.

Продолжение временной защиты

Миллионы украинцев, после начала полномасштабной войны выехавших в страны Европейского Союза, ныне проживают там на основании временной защиты. Однако этот механизм имеет четкие временные пределы. Уже сейчас в ЕС официально заявляют: продление временной защиты до 4 марта 2027 года является финальным. Это значит, что после этой даты правовой статус украинцев в Европе изменится, и к этому следует готовиться раньше времени.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 февраля 2026, 14:46
#
Подалі від країни Зелених мрій…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
