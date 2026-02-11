Китайская компания Changan Automobile представила свою глобальную стратегию в области натрий-ионных батарей в рамках специального мероприятия «Changan SDA Intelligence: запуск глобальной стратегии в области натрий-ионных батарей». В рамках мероприятия состоялся дебют Changan Nevo (Qiyuan) A06 — первого в мире серийного легкового электромобиля с натрий-ионной батареей, пишет tomsguide.
В мире показали первый серийный электромобиль на натрий-ионной батарее
Что известно о новинке
Changan Nevo A06 оснащен натрий-ионной батареей CATL Naxtra емкостью 45 кВтч, что обеспечивает запас хода более 400 км на одной зарядке. Натрий-ионная батарея CATL Naxtra использует технологию CTP (Cell-to-Pack) третьего поколения и имеет плотность энергии ячейки до 175 Вт/ч/кг.
По данным Changan, суровые зимние испытания в Якеше подтвердили высокие характеристики батареи, отвечающие всем требованиям пользователей по запасу хода, устойчивости к низким температурам, безопасности и показателям разрядки.
Тесты обнаружили, что мощность разряда батареи при -30℃ почти втрое выше, чем у обычных литий-железо-фосфатных (LFP) аналогов той же емкости. Кроме того, новая батарея сохраняет более 90% вместимости за -40℃ и может стабильно работать даже в экстремальных условиях при -50℃.
Кроме того, батарея Naxtra превосходит существующие китайские стандарты. Даже в условиях экстремальных повреждений, включая многонаправленную деформацию путем экструзии, высверливание с помощью электродрели и распил полностью заряженная батарея не задымилась, не вспыхнула и не взорвалась, даже после того, как ее распылили.
Changan Automobile уже объявил, что суббренды производителя, включая Avatr, Deepal, Nevo и Uni, будут постепенно внедрять натрий-ионные батареи Naxtra от CATL в свои будущие модели.
По данным CATL, при быстром развитии технологии производства натрий-ионных аккумуляторов прогнозируемый запас хода на электротяге может увеличиться до 500 или даже 600 км, а гибридные автомобили с увеличенным запасом хода смогут преодолевать на электротяге около 300−400 км.
Комментарии - 1
Причому, якщо вірити чуткам, ресурс у цих батарей — 10 тис циклів. Це в 10 разів більше за типові NMC і вдвічі більше за LiFePo. Ну і всі плюшки з безпекою, температурним діапазоном, тощо.
Єдиний мінус, можливо тимчасовий — це щільність енергії. Для EV трохи малувато. Але судячи з представленого авто — не критично. А от для систем зберігання енергії чи вантажівок — взагалі не проблема.