українська
11 февраля 2026, 12:41

В мире показали первый серийный электромобиль на натрий-ионной батарее

Китайская компания Changan Automobile представила свою глобальную стратегию в области натрий-ионных батарей в рамках специального мероприятия «Changan SDA Intelligence: запуск глобальной стратегии в области натрий-ионных батарей». В рамках мероприятия состоялся дебют Changan Nevo (Qiyuan) A06 — первого в мире серийного легкового электромобиля с натрий-ионной батареей, пишет tomsguide.

Китайская компания Changan Automobile представила свою глобальную стратегию в области натрий-ионных батарей в рамках специального мероприятия «Changan SDA Intelligence: запуск глобальной стратегии в области натрий-ионных батарей».

Что известно о новинке

Changan Nevo A06 оснащен натрий-ионной батареей CATL Naxtra емкостью 45 кВтч, что обеспечивает запас хода более 400 км на одной зарядке. Натрий-ионная батарея CATL Naxtra использует технологию CTP (Cell-to-Pack) третьего поколения и имеет плотность энергии ячейки до 175 Вт/ч/кг.

По данным Changan, суровые зимние испытания в Якеше подтвердили высокие характеристики батареи, отвечающие всем требованиям пользователей по запасу хода, устойчивости к низким температурам, безопасности и показателям разрядки.

Тесты обнаружили, что мощность разряда батареи при -30℃ почти втрое выше, чем у обычных литий-железо-фосфатных (LFP) аналогов той же емкости. Кроме того, новая батарея сохраняет более 90% вместимости за -40℃ и может стабильно работать даже в экстремальных условиях при -50℃.

Кроме того, батарея Naxtra превосходит существующие китайские стандарты. Даже в условиях экстремальных повреждений, включая многонаправленную деформацию путем экструзии, высверливание с помощью электродрели и распил полностью заряженная батарея не задымилась, не вспыхнула и не взорвалась, даже после того, как ее распылили.

Changan Automobile уже объявил, что суббренды производителя, включая Avatr, Deepal, Nevo и Uni, будут постепенно внедрять натрий-ионные батареи Naxtra от CATL в свои будущие модели.

По данным CATL, при быстром развитии технологии производства натрий-ионных аккумуляторов прогнозируемый запас хода на электротяге может увеличиться до 500 или даже 600 км, а гибридные автомобили с увеличенным запасом хода смогут преодолевать на электротяге около 300−400 км.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
11 февраля 2026, 13:55
#
Отак непомітно відбулась революція в батарейках. Дуже неочікувано, що новий тип батарей впроваджено саме китаєм, а інші, судячи з усього взагалі не в курсі, як такі акумулятори робити. На додачу, тут немає літію, кобальту, рідкоземельних металів. Банально натрій та вуглець. Відповідно, ціна має бути радикально нижча
Причому, якщо вірити чуткам, ресурс у цих батарей — 10 тис циклів. Це в 10 разів більше за типові NMC і вдвічі більше за LiFePo. Ну і всі плюшки з безпекою, температурним діапазоном, тощо.
Єдиний мінус, можливо тимчасовий — це щільність енергії. Для EV трохи малувато. Але судячи з представленого авто — не критично. А от для систем зберігання енергії чи вантажівок — взагалі не проблема.
