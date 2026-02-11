В мире показали первый серийный электромобиль на натрий-ионной батарее

Китайская компания Changan Automobile представила свою глобальную стратегию в области натрий-ионных батарей в рамках специального мероприятия «Changan SDA Intelligence: запуск глобальной стратегии в области натрий-ионных батарей». В рамках мероприятия состоялся дебют Changan Nevo (Qiyuan) A06 — первого в мире серийного легкового электромобиля с натрий-ионной батареей, пишет tomsguide.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о новинке

Changan Nevo A06 оснащен натрий-ионной батареей CATL Naxtra емкостью 45 кВтч, что обеспечивает запас хода более 400 км на одной зарядке. Натрий-ионная батарея CATL Naxtra использует технологию CTP (Cell-to-Pack) третьего поколения и имеет плотность энергии ячейки до 175 Вт/ч/кг.

По данным Changan, суровые зимние испытания в Якеше подтвердили высокие характеристики батареи, отвечающие всем требованиям пользователей по запасу хода, устойчивости к низким температурам, безопасности и показателям разрядки.

Тесты обнаружили, что мощность разряда батареи при -30℃ почти втрое выше, чем у обычных литий-железо-фосфатных (LFP) аналогов той же емкости. Кроме того, новая батарея сохраняет более 90% вместимости за -40℃ и может стабильно работать даже в экстремальных условиях при -50℃.

Кроме того, батарея Naxtra превосходит существующие китайские стандарты. Даже в условиях экстремальных повреждений, включая многонаправленную деформацию путем экструзии, высверливание с помощью электродрели и распил полностью заряженная батарея не задымилась, не вспыхнула и не взорвалась, даже после того, как ее распылили.

Changan Automobile уже объявил, что суббренды производителя, включая Avatr, Deepal, Nevo и Uni, будут постепенно внедрять натрий-ионные батареи Naxtra от CATL в свои будущие модели.

По данным CATL, при быстром развитии технологии производства натрий-ионных аккумуляторов прогнозируемый запас хода на электротяге может увеличиться до 500 или даже 600 км, а гибридные автомобили с увеличенным запасом хода смогут преодолевать на электротяге около 300−400 км.