11 февраля 2026, 11:37

В Украине построят новый горный курорт — GORO Mountain Resort

Львовский облсовет принял ряд решений о предоставлении разрешений на разделение и изъятие земельных участков коммунальной собственности из земель лесного назначения, которые находятся в пользовании Славского дочернего лесохозяйственного предприятия «Галсильлес». Около 176 га леса передадут под строительство горного курорта GORO Mountain Resort, пишет zaxid.net.

Львовский облсовет принял ряд решений о предоставлении разрешений на разделение и изъятие земельных участков коммунальной собственности из земель лесного назначения, которые находятся в пользовании Славского дочернего лесохозяйственного предприятия «Галсильлес».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о новом курорте

Исполняющий обязанности директора ГЛП «Галсильлес» Иван Подгородецкий сообщил, что из лесного фонда изымается в общей сложности около 176 га (83,8 га на территории села Волосянка и 92,3 га на территории села Верхняя Рожанка Славской общины).

По его словам, инвестор обязуется компенсировать лесохозяйственный ущерб в пользу «Галсильлеса» в сумму около 300 млн грн. Речь идет об ущербе от вырубки леса.

По его словам, всего в подчинении «Галсильлеса» более 15 тыс. га лесов, под строительство курорта передают в аренду 1,1% от общей площади. «Планируется вырубка только 36% леса на отведенной площади», — добавил Иван Пидгородецкий.

Управделами ЛОР Ярослав Гасяк отметил, что сегодняшние решения депутатов касаются разрешений на разработку проектов землеустройства, которые впоследствии будут представлены на утверждение на сессии Львовского облсовета, только после этого будут заключены договоры аренды.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
11 февраля 2026, 11:48
#
Дуже «на часі», для чого вирубувати ліси і сплачувати лісогосподарські збитки, щоб побудувати ще один нікому непотрібний гірський курорт?))

Обстріли, війна, дрони, ракети, нема світла, нема тепла, нема води, але ми ліси вам вирубимо і побудуємо гірський курорт. «супер»! план надійний як швейцарський годинник))
