Банк Ватикана запускает фондовые индексы, основанные на католических ценностях

Что известно об индексах

Индексы под называниями Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index и Morningstar IOR US Catholic Principles Index «созданы для того, чтобы служить ориентиром для католических инвестиций по всему миру», говорится в заявлении IOR, с которым ознакомилось агентство.

Оба индекса включают по 50 компаний средней и крупной капитализации, в том числе технологических гигантов и представителей финансового сектора.

Согласно информационным материалам, крупнейшие позиции в новом американском индексе занимают Meta Platforms и Amazon.com, тогда как в еврозональном индексе наибольший вес имеют ASML Holding и Deutsche Telekom.

Институт религиозных дел (IOR), предоставляющий традиционные банковские услуги и управляющий инвестициями церковных структур, на протяжении многих лет пытается избавиться от репутации неэффективного управления, сложившейся после серии финансовых скандалов, напоминает Bloоmberg.

Папа Лев XIV предпринял шаги по ограничению роли IOR, в том числе утвердил в октябре прошлого года правила, предусматривающие распределение ответственности за инвестирование средств Ватикана между различными институтами.

Конкуренция за верующих

Новые бенчмарки IOR выходят на рынок, где уже существует конкуренция за католических инвесторов, отмечает агентство. Биржевой фонд Global X с активами более $1 млрд отслеживает индекс S&P 500 Catholic Values Index, запущенный в 2015 году, который исключает компании, не соответствующие рекомендациям.

Индекс формируется с учетом рекомендаций Конференции католических епископов США и исключает компании, не соответствующие этим принципам. В числе его крупнейших компонентов — Nvidia и Apple. По итогам прошлого года отслеживающий его ETF вырос на 16%, примерно на уровне S&P 500.

Bloomberg обращает внимание, что запуск первых индексов IOR происходит в непростое время для инвестиционных продуктов, учитывающих экологические, социальные и управленческие факторы (ESG). Фонды с ESG-стратегией в прошлом году зафиксировали отток средств на $84 млрд — это первый случай, когда глобальный рынок таких продуктов столкнулся с чистым выводом капитала, следует из отчета Morningstar, опубликованного на прошлой неделе.

Финансовый тупик Ватикана

В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщала, что Ватикан столкнулся с нарастающим финансовым кризисом, несмотря на реформы, проводившиеся в период понтификата Франциска. По данным издания, бюджетный дефицит за это время утроился, а пенсионный фонд с обязательствами примерно на €2 млрд рискует оказаться неспособным их покрыть.

Как отмечала WSJ, накапливающиеся финансовые проблемы предстояло унаследовать следующему главе Римско-католической церкви. В 2025 году им был избран Роберт Превост — первый понтифик из США, принявший имя Лев XIV.

Корень кризиса, по оценке WSJ, во многом был связан с хронической финансовой непрозрачностью и сопротивлением реформам внутри Курии, административного аппарата Ватикана. Попытки внедрить аудит, усилить контроль за расходами и привлечь внешних специалистов сталкивались с институциональным противодействием.

Особое сопротивление, по данным газеты, оказывала Конгрегация доктрины веры — ведомство, исторически известное как Инквизиция. Его сотрудники выводили средства с официальных счетов, хранили наличные в сумках и переводили деньги на личные счета кардиналов.