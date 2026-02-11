Multi от Минфин
11 февраля 2026, 8:44

Декларацию с врачом теперь можно оформить онлайн

В Украине заработал Кабинет пациента, который дает возможность подачи декларации врачу онлайн. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В Украине заработал Кабинет пациента, который дает возможность подачи декларации врачу онлайн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кому доступен кабинет

Кабинет доступен для всех совершеннолетних украинцев, а также для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи.

В частности, подростки могут самостоятельно войти в кабинет и пересматривать свои данные, а при подтвержденной гражданской дееспособности (и наличии соответствующих документов) — подавать декларацию и вносить необходимые изменения в свои персональные данные при необходимости.

Что уже доступно в личном кабинете пациента

  • пересмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;
  • пересмотр действующих и предварительных деклараций с лечащим врачом;
  • поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;
  • управление доступами электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.

Важно: сейчас в кабинете пациента доступны ваши персональные данные и декларации. Доступ к медицинской карте (анализам, рецептам и диагнозам) будет появляться постепенно — на следующих этапах.

Как начать пользоваться

Вход в кабинет пациента осуществляется через специальные е-кабинеты — для старта выберите тот, который вы предпочитаете. Это может быть — е-кабинет, разработанный государством (е-кабинет национальной системы ЕСОЗ) или бизнесом (пациентской информационной системой).

Вы можете выбрать любой кабинет — их главные возможности одинаковы, но частные кабинеты могут предлагать свои дополнительные функции. Впоследствии таких кабинетов станет еще больше!

Просмотреть список всех верифицированных е-кабинетов и выбрать самый удобный можно по ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
