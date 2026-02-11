В Украине заработал Кабинет пациента, который дает возможность подачи декларации врачу онлайн. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Декларацию с врачом теперь можно оформить онлайн
Кому доступен кабинет
Кабинет доступен для всех совершеннолетних украинцев, а также для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи.
В частности, подростки могут самостоятельно войти в кабинет и пересматривать свои данные, а при подтвержденной гражданской дееспособности (и наличии соответствующих документов) — подавать декларацию и вносить необходимые изменения в свои персональные данные при необходимости.
Что уже доступно в личном кабинете пациента
- пересмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;
- пересмотр действующих и предварительных деклараций с лечащим врачом;
- поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;
- управление доступами электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.
Важно: сейчас в кабинете пациента доступны ваши персональные данные и декларации. Доступ к медицинской карте (анализам, рецептам и диагнозам) будет появляться постепенно — на следующих этапах.
Как начать пользоваться
Вход в кабинет пациента осуществляется через специальные е-кабинеты — для старта выберите тот, который вы предпочитаете. Это может быть — е-кабинет, разработанный государством (е-кабинет национальной системы ЕСОЗ) или бизнесом (пациентской информационной системой).
Вы можете выбрать любой кабинет — их главные возможности одинаковы, но частные кабинеты могут предлагать свои дополнительные функции. Впоследствии таких кабинетов станет еще больше!
Просмотреть список всех верифицированных е-кабинетов и выбрать самый удобный можно по ссылке.
Комментарии