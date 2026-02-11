Multi от Минфин
11 февраля 2026, 8:27 Читати українською

Китай усиливает борьбу с криптовалютами: что запретили в стране

Китайские власти объявили о новом усилении регулирования криптовалютного сектора, сосредоточив внимание на стейблкоинах и токенизации реальных активов. Соответствующее сообщение обнародовано сразу восемью национальными регуляторными органами, среди которых Народный банк Китая и Комиссия по регулированию ценных бумаг КНР, передает Coin Desk.

Китайские власти объявили о новом усилении регулирования криптовалютного сектора, сосредоточив внимание на стейблкоинах и токенизации реальных активов.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему Китай принял такое решение

В документе регуляторы заявляют, что на фоне глобальной финансовой нестабильности и технологических изменений, спекулятивная активность, связанная с виртуальными валютами и токенизацией активов, создает новые риски для финансовой системы.

Именно это, по словам властей, и послужило основанием для усиления контроля. Незаконными признаются торговля, выпуск или посредничество в операциях с цифровыми валютами, в частности с биткоином, эфиром и стейблкоинами типа USDT.

Запрет распространяется не только на китайские компании, но и на иностранные организации и физические лица, оказывающие подобные услуги на территории КНР.

Отдельно регуляторы подчеркнули, что отечественным компаниям запрещено выпускать цифровые валюты за границей без разрешения государства, даже если деятельность ведется через иностранные филиалы или дочерние структуры.

Акцент на стейблкоинах

Особый акцент сделан на стейблкоинах, которые власти рассматривают как потенциальную угрозу финансовому суверенитету. В документе отмечается, что такие активы фактически воспроизводят функции государственных денег, а значит, могут подрывать монетарный контроль.

«Стейблкоины воспроизводят ключевые функции суверенных валют и представляют риск для финансовой стабильности», — говорится в совместном заявлении регуляторов.

Новые правила прямо запрещают выпуск стейблкоинов, привязанных к юаню, за пределами Китая без правительственного одобрения, независимо от того, речь идет о китайских или иностранных компаниях.

Контроль над токенизацией

Также значительно усиливается контроль над токенизацией реальных активов — процессом перевода акций, недвижимости, фондов или других финансовых инструментов в цифровые токены.

Теперь китайские компании, которые планируют токенизировать активы за рубежом, обязаны получать согласования регуляторов или подавать официальные заявки, а их финансовые и технологические партнеры должны отвечать более жестким требованиям комплаенса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
