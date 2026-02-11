«Киевстар» купил сервис Tabletki.ua за $160 млн

«Киевстар» завершил покупку 100% акций Tabletki.ua, ведущего онлайн-сервиса для поиска и бронирования лекарств в аптеках по всей Украине. Об этом говорится в сообщении компании от 10 февраля.

Детали сделки

Соглашение было завершено после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины и полной оплате в гривне по курсу Национального банка.

Tabletki.ua позволяет пользователям находить, сравнивать и резервировать лекарства и другие медицинские товары, упрощая доступ к аптекам. Сервис присоединяется к цифровому портфелю «Киевстара», который уже включает в себя медицинскую платформу Helsi, сервис вызова авто Uklon, платформу для телевидения Kyivstar ТВ и приложение «Мой Киевстар».

По данным компании, Tabletki.ua в 2025 году обрабатывал в среднем 14 млн онлайн-бронирований в месяц. Финансовые показатели сервиса за 2024 год: GMV 45 млрд грн, EBITDA 810 млн грн и чистая прибыль 707 млн грн. За девять месяцев 2025 года GMV выросла до 57,3 млрд грн, EBITDA — до 1 млрд грн, а чистая прибыль — до 836 млн грн. Доходы генерируются преимущественно из комиссий по трансакции и абонплате аптек, а также рекламы.

«Киевстар» планирует интегрировать Tabletki.ua в свою цифровую экосистему, используя данные и сервисы компании для развития медицинских услуг и повышения удобства для пользователей.

Что это даст Киевстару

Приобретение позволит совместить опыт компании в цифровом бизнесе с популярным сервисом Tabletki.ua для создания более доступных медицинских решений в Украине, отметил СЕО «Киевстар» Александр Комаров.