Гетманцев пошел разбираться, платят ли налоги те, кто зарабатывает на продажах в сториз

Информация о возможном получении дохода в размере около $2 млн без уплаты налогов должна быть проверена и получить надлежащую правовую оценку. Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Что будут проверять

В случае подтверждения факта неуплаты налогов на сумму не менее 70 млн грн, речь идет о возможных признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Кроме того, при наличии подтвержденных данных о выводе средств в страну-оккупанта, такие действия могут подпадать под ст. 111 У К Украины (государственная измена).

По словам Гетманцева, ситуация взята под контроль, продолжается анализ финансовых операций, источников доходов и налоговой отчетности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.