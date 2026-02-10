YouTube-звезда MrBeast купил необанк Step, который рассчитан на подростков

Джимми Дональдсон, известный миру как MrBeast, расширяет свою бизнес-империю за пределы медиа и потребительских товаров. Его компания Beast Industries приобрела популярный финансовый сервис для подростков Step. Об этом сообщает CNBC.

Детали соглашения

Официальная сумма покупки не разглашается, однако известно, что Step переходит под полный контроль Beast Industries. Приложение позиционируется как универсальный инструмент для молодежи, помогающий управлять деньгами, формировать кредитную историю и получать доступ к финансовым инструментам.

«Никто не учил меня инвестировать, создавать кредитную историю или управлять деньгами, когда я рос. Именно поэтому мы объединяем усилия со Step. Я хочу дать миллионам молодых людей финансовый фундамент, которого у меня никогда не было», — заявил MrBeast, обращаясь к своей многомиллионной аудитории.

Что такое Step

Step — это финтех-стартап, основанный в 2018 году ветеранами отрасли Си Джеем Макдональдом и Алексеем Калиниченко. Сервис имеет более 7 миллионов пользователей и предлагает функционал, адаптированный для подростков и молодых людей: