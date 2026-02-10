Налог на недвижимость: что делать, если получили уведомление от ГНС

С момента получения уведомление-решение владелец недвижимости имеет 60 дней, чтобы уплатить налог. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

Сроки и условия оплаты

Важно: даже если сообщение не поступило, но вы являетесь владельцем недвижимости, долг по уплате налога остается. Проверить начисления можно без помощи других.

Когда следует обратиться за сверкой

Прежде чем вносить денежные средства, внимательно проверьте данные. Обратиться в налоговую для сверки следует, если:

в уведомлении указан объект, который вам не принадлежит;

сумма налога выглядит неправильной;

выявлены ошибки в площади, доле собственности, периоде владения или льготах;

недвижимость есть, но уведомление так и не поступило.

Как быстро решить вопрос

Предлагаем несколько удобных способов:

Онлайн — самое удобное

Через электронный кабинет плательщика можно подать обращения и подтверждающие документы с использованием КЭП, не выходя из дома.

Лично

Обратитесь в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации.

Телефоном

Получите консультацию через «горячие линии» налоговой службы вашего региона, в том числе через мессенджер WhatsApp.

Напомним

По итогам 2025 года его уплатили почти 1,1 млн плательщиков. В общей сложности поступления составили более 12,7 млрд гривен. Это на 19,3% или почти на 2,1 млрд. гривен больше, чем в 2024 году.