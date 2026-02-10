Multi от Минфин
українська
10 февраля 2026, 14:11

lifecell выигрывает «битву» у «Киевстар» и Vodafone за перенос номеров к другому оператору

Единственной компанией, которая завершила 2025 год с положительным балансом по услуге переноса номеров (MNP), стала lifecell, тогда как лидеры рынка — «Киевстар» и Vodafone — понесли существенные потери клиентской базы. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК).

В 2025 году на украинском телекоммуникационном рынке закрепилась четкая тенденция: абоненты массово мигрируют к одному оператору, оставляя других игроков в «минусе».

Бесспорный лидер роста

За год к сети lifecell перешло 307 855 новых пользователей, что является абсолютным рекордом среди всех операторов. При этом отток абонентов был сравнительно небольшим — только 84 449 человек решили сменить этого оператора на другого. В итоге чистый прирост абонентской базы компании составил +223 406 номеров.

Потери телеком-гигантов

Два крупнейших мобильных оператора Украины завершили год с отрицательным сальдо миграции. Наибольший удар принял «Киевстар», который потерял рекордное количество пользователей.

  • «Киевстар»: От оператора ушло 250 259 абонентов, тогда как привлечь удалось только 92 226. Чистая потеря базы составила -158 033 номера.
  • Vodafone (ВФ Украина): Ситуация также негативная, хотя масштабы оттока меньше, чем у главного конкурента. Компанию покинули 158 856 клиентов, а присоединились — 95 147. Годовой баланс составил -63 709 номеров.

Ситуация у нишевых игроков

Меньшие операторы рынка также демонстрируют негативную динамику, хотя абсолютные цифры миграции здесь значительно ниже:

  • Тримоб потерял 1 207 абонентов, привлекая лишь 188 (сальдо -1 019).
  • Интертелеком покинули 826 пользователей, пришло 181 (сальдо -645).

Стратегия ценового демпинга для MNP-абонентов

Стоит отметить, что успех lifecell в сегменте MNP (Mobile Number Portability) в значительной степени обусловлен агрессивной маркетинговой стратегией. Оператор традиционно предлагает специальные тарифные планы для абонентов, которые переносят свой номер от других операторов.

Часто стоимость таких пакетов услуг на 40−50% ниже стандартных предложений для обычных клиентов. Это создает мощный экономический стимул для пользователей, чувствительных к цене, менять поставщика услуг, сохраняя при этом свой привычный номер телефона. Конкуренты («Киевстар» и Vodafone) обычно делают ставку на лояльность существующей базы и качество покрытия, реже используя столь глубокие скидки именно для переманивания абонентов через MNP.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 февраля 2026, 14:25
#
Если считать в %, то это лапша на уши о массовом оттоке клиентов.

Например, у Киевстара при наличии 22,4 млн клиентов в 2025 году
отток составил всего 7% клиентской базы.
+
+15
ramarren
ramarren
10 февраля 2026, 15:49
#
На до того стабильном рынке это значимый процент
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
