Минфин приступил к подготовке Бюджетной декларации на 2027-2029 годы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 13:44 Читати українською

Минфин приступил к подготовке Бюджетной декларации на 2027-2029 годы

Министерство финансов приступило к подготовке Бюджетной декларации на 2027−2029 годы — ключевого среднесрочного документа, который станет основой для формирования проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год, говорится в сообщении ведомства.

Министерство финансов приступило к подготовке Бюджетной декларации на 2027−2029 годы — ключевого среднесрочного документа, который станет основой для формирования проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год, говорится в сообщении ведомства.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДетали подготовкиМинистерство финансов уже подготовило и направило письмо главным распорядителям средств (ГРК) государственного бюджета по подготовке проекта Бюджетной декларации на 2027−2029 годы.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали подготовки

Министерство финансов уже подготовило и направило письмо главным распорядителям средств (ГРК) государственного бюджета по подготовке проекта Бюджетной декларации на 2027−2029 годы. От ГРК будет получена информация, необходимая для определения базового объема расходов и расчета среднесрочных бюджетных показателей.

В соответствии с картой бюджетного процесса, в начале марта 2026 года Минфин проработает ключевые макроэкономические и социальные параметры на 2027−2029 годы, в частности макроэкономический прогноз, показатели экономического развития, прожиточного минимума, минимальной заработной платы и должностного оклада.

Также будут учитываться прогнозные показатели доходов бюджета, параметры фискальной политики, предельные объемы расходов и предоставление государственных гарантий.

В течение апреля-мая 2026 предусмотрено получение и проработка бюджетных предложений главных распорядителей средств государственного бюджета, проведение согласительных совещаний и уточнение среднесрочных бюджетных показателей.

К середине мая проект Бюджетной декларации на 2027−2029 годы будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а к началу июня — внесен в Верховную Раду.

Карта бюджетного процесса также определяет дальнейшие этапы подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год — от доведения в июле 2026 года предельных показателей расходов до главных распорядителей средств и формирования бюджетных запросов к представлению Правительством проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год Верховной Раде Украины до 15 сентября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами