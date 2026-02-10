Минфин приступил к подготовке Бюджетной декларации на 2027-2029 годы

Министерство финансов приступило к подготовке Бюджетной декларации на 2027−2029 годы — ключевого среднесрочного документа, который станет основой для формирования проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год, говорится в сообщении ведомства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали подготовки

Министерство финансов уже подготовило и направило письмо главным распорядителям средств (ГРК) государственного бюджета по подготовке проекта Бюджетной декларации на 2027−2029 годы. От ГРК будет получена информация, необходимая для определения базового объема расходов и расчета среднесрочных бюджетных показателей.

В соответствии с картой бюджетного процесса, в начале марта 2026 года Минфин проработает ключевые макроэкономические и социальные параметры на 2027−2029 годы, в частности макроэкономический прогноз, показатели экономического развития, прожиточного минимума, минимальной заработной платы и должностного оклада.

Также будут учитываться прогнозные показатели доходов бюджета, параметры фискальной политики, предельные объемы расходов и предоставление государственных гарантий.

В течение апреля-мая 2026 предусмотрено получение и проработка бюджетных предложений главных распорядителей средств государственного бюджета, проведение согласительных совещаний и уточнение среднесрочных бюджетных показателей.

К середине мая проект Бюджетной декларации на 2027−2029 годы будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а к началу июня — внесен в Верховную Раду.

Карта бюджетного процесса также определяет дальнейшие этапы подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год — от доведения в июле 2026 года предельных показателей расходов до главных распорядителей средств и формирования бюджетных запросов к представлению Правительством проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год Верховной Раде Украины до 15 сентября.