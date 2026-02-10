Multi от Минфин
10 февраля 2026, 12:22

Укрпочта ввела новые правила международной доставки

Укрпочта ввела новые правила международной доставки: теперь все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, возвращаются отправителю в Украину бесплатно, говорится в сообщении компании.

Новые правила

Речь идет о всех типичных ситуациях, случающихся с доставкой за границу: адресат не пришел за посылкой, отказался от получения или доставка не состоялась по независимым причинам. В таких случаях отправка либо все же находит своего получателя, либо без дополнительных расходов возвращается владельцу. Раньше же обратная логистика могла стоить экспортеру в среднем $30−100 в зависимости от веса и страны назначения.

Ввести новые условия удалось благодаря согласованной работе с международными партнерами в рамках Всемирного почтового союза, членом которого является Укрпочта. Это позволило пересмотреть подход к обратной логистике на международном уровне и внедрить более клиентоориентированную модель для украинских отправителей.

Что это значит для клиентов

Для клиентов новые правила означают простую и понятную вещь — в случае возвращения посылки не придется платить второй раз. Для малого бизнеса и онлайн-продавцов — меньше финансовой неопределенности и больше уверенности во время работы с иностранными заказами, где стоимость логистики часто является решающей.

Решение является частью более широкой стратегии оператора — уменьшать бюрократию и убирать риски для клиентов, независимо от того, идет ли речь о личной отправке, подарке родственникам или онлайн-заказе для клиентов за рубежом.

Укрпочта как член Всемирного почтового союза осуществляет доставку отправлений более чем в 230 стран и территорий мира, а партнерская сеть национальных почтовых операторов охватывает более 660 тысяч отделений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Новости по теме
