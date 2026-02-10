Гетманцев о выданных кредитах «єОселя»: Это капля в море, по сравнению со спросом на доступное жилье

23 тысячи выданных кредитов по программе «єОеля» с 2022 года — это капля в море, по сравнению с тем спросом, который существует на доступное жилье в Украине. Несмотря на то, что сама идея программы очень важна. Об этом заявил Председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Гетманцев о проблемах с жильем

«У нас до большой войны больше миллиона семей было без квартир, то есть нуждались в собственном жилье. Сейчас к этому добавилось еще почти 5 миллионов внутренних переселенцев. А еще есть наши беженцы за границей, которые потеряли жилье дома, но хотели бы вернуться на родину.

«єОселя» не способна ответить на такой масштабный вызов. Также государственный бюджет даже теоретически не может профинансировать больше триллиона гривен, которые нужны на финансирование программы, что обеспечит доступным жильем миллион украинских семей.

Именно поэтому нужна масштабная программа доступной ипотеки с привлечением банковского кредитования, фондового рынка и средств международных партнеров", — подытожил он.

Статистика «єОселя»

За минувшую неделю по программе доступных кредитов есть обитель украинцы получили 275 новых кредитов на сумму 618 млн грн.

В целом, с начала 2026 года воспользовались программой 951 украинец, получивших льготных ипотек на сумму почти 2 млрд грн.

Больше кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 88, городе Киеве — 55, в Ивано-Франковской области — 13.

По типу недвижимости: 109 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 166 объектов — на стадии строительства. Еще 58 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.