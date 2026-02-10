Multi от Минфин
10 февраля 2026, 11:04 Читати українською

Гетманцев о выданных кредитах «єОселя»: Это капля в море, по сравнению со спросом на доступное жилье

23 тысячи выданных кредитов по программе «єОеля» с 2022 года — это капля в море, по сравнению с тем спросом, который существует на доступное жилье в Украине. Несмотря на то, что сама идея программы очень важна. Об этом заявил Председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев.

23 тысячи выданных кредитов по программе «єОеля» с 2022 года — это капля в море, по сравнению с тем спросом, который существует на доступное жилье в Украине.

Гетманцев о проблемах с жильем

«У нас до большой войны больше миллиона семей было без квартир, то есть нуждались в собственном жилье. Сейчас к этому добавилось еще почти 5 миллионов внутренних переселенцев. А еще есть наши беженцы за границей, которые потеряли жилье дома, но хотели бы вернуться на родину.

«єОселя» не способна ответить на такой масштабный вызов. Также государственный бюджет даже теоретически не может профинансировать больше триллиона гривен, которые нужны на финансирование программы, что обеспечит доступным жильем миллион украинских семей.

Именно поэтому нужна масштабная программа доступной ипотеки с привлечением банковского кредитования, фондового рынка и средств международных партнеров", — подытожил он.

Статистика «єОселя»

За минувшую неделю по программе доступных кредитов есть обитель украинцы получили 275 новых кредитов на сумму 618 млн грн.

В целом, с начала 2026 года воспользовались программой 951 украинец, получивших льготных ипотек на сумму почти 2 млрд грн.

Больше кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 88, городе Киеве — 55, в Ивано-Франковской области — 13.

По типу недвижимости: 109 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 166 объектов — на стадии строительства. Еще 58 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

+
0
dfgtgtgggg
dfgtgtgggg
10 февраля 2026, 11:25
#
Як голівудське кіно
https://uakino.best/filmy/genre-action/86-prati-karibskogo-morya-skrinya-mercya.html
+
+15
dvded .
dvded .
10 февраля 2026, 11:54
#
Гетьманцев пытается играть в отдельную политическую фигуру, но там такой антирейтинг, это не смешно.
+
+15
bosyak
bosyak
10 февраля 2026, 12:57
#
Вважаю що держава взагалі не має використовувати бюджетні кошти на таки програми як еоселя, 5−7-9 та інші. Всі громадяни рівні, то чому комусь держава має забезпечувати «доступне житло», а комусь ні за рахунок податків всіх. Соціальне житло — так (без права викупу/приватизації). Власне житло то проблема/відповідальність людини, не держави.
+
0
Smerch747
Smerch747
10 февраля 2026, 13:18
#
Роздавайте всім бажаючим, гроші можна надрукувати скільки захочете.
