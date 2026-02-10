Китай призвал свои банки перестать спонсировать США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 10:01 Читати українською

Китай призвал свои банки перестать спонсировать США

Казначейские облигации США продолжили падать после рекомендаций китайских регуляторов банкам сократить вложения из-за волатильности рынка. Доходность 10-летних облигаций выросла на 4 базисных пункта до 4,25%, а индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,2%. Об этом пишет Bloomberg.

Казначейские облигации США продолжили падать после рекомендаций китайских регуляторов банкам сократить вложения из-за волатильности рынка.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение облигаций

Казначейские облигации США продолжили падение после того, как китайские регуляторы посоветовали финансовым учреждениям страны сократить свои вложения в гособлигации США из-за опасений волатильности рынка. Это произошло на фоне роста доходности американских ценных бумаг.

Доходность эталонных гособлигаций США выросла на четыре базисных пункта и достигла 4,25%.

В Лондоне доходность увеличилась на два базисных пункта до 4,22%, а доходность 30-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,88%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,2%.

Источники сообщили, что китайские чиновники призвали банки ограничить покупку гособлигаций США и сократить свои позиции, если доля таких инвестиций высока. Конкретных целевых показателей и сроков чиновники не назвали, и это указание не касается гособлигаций Китая.

Хотя это было сделано с целью диверсификации рисков, такой шаг может усилить глобальную тенденцию, наблюдаемую в последнее время. Страны, такие как Индия и Бразилия, снижают свою долю в крупнейшем в мире рынке облигаций на фоне роста сомнений в привлекательности американских активов. Геополитические риски, включая угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, усилили беспокойство и побудили к поиску альтернативных активов, таких как золото.

Что говорят аналитики

Гарет Берри, стратег Macquarie Group Ltd, отметил, что это последнее свидетельство формирования закономерности и признак того, что ожидания долгосрочного структурного оттока средств из доллара не являются просто миражом.

Кэтлин Брукс, директор по исследованиям в компании XTB, отметила, что первоначальные продажи были ограниченными. Она предупредила, что если Китай начнет масштабную программу распродажи своих гособлигаций США, это вызовет резкий рост доходности на американском и мировом рынках, что приведет к серьезным потрясениям в мировой экономике.

Рынок облигаций считает, что Китай не будет предпринимать таких действий или сделает это медленно и постепенно, что объясняет стабильность доходности.

По официальным данным США, объем казначейских облигаций, принадлежащих инвесторам из Китая, сократился вдвое и достиг 682,6 млрд долларов, что является самым низким уровнем с 2008 года. Это снижение произошло по сравнению с пиком в 1,32 трлн долларов, зафиксированным в конце 2013 года. В то же время в Бельгии, где активы обычно включают китайские депозитарные счета, объем владения гособлигациями США увеличился в четыре раза с конца 2017 года и достиг 481 млрд долларов.

Общий объем непогашенных инвестиций Китая в американские ценные бумаги, включая облигации и акции американских агентств, оставался относительно стабильным с конца 2023 года. Китай является третьим по величине иностранным держателем гособлигаций США после Японии и Великобритании.

Мартин Уэттон, руководитель отдела стратегии финансовых рынков в Westpac Banking Corp, заявил, что значительная часть долга находится в руках китайских государственных учреждений, которые, вероятно, имеют довольно короткий срок погашения по соображениям ликвидности. Он добавил, что это означает, что объем казначейских облигаций, доступный для банков, невелик, и Китай не создает ажиотаж на рынке гособлигаций на ежемесячных аукционах.

Согласно данным Министерства финансов США, в ноябре объем зарубежных инвестиций в гособлигации США достиг рекордного уровня. Увеличение запасов в Норвегии, Канаде и Саудовской Аравии компенсировало очередное месячное снижение общего объема инвестиций в Китае.

Казначейские облигации США показали более высокую доходность по сравнению с аналогичными инструментами благодаря высоким процентным ставкам. За последние 12 месяцев эти ценные бумаги выросли на 5,3%, уступая только Сингапуру и Израилю среди крупнейших развитых рынков суверенного долга.

Месяц назад Трамп предостерег европейские страны от продажи американских активов в ответ на его угрозы введения пошлин в отношении Гренландии. Несмотря на сохраняющуюся напряженность между Пекином и Вашингтоном, отношения стабилизировались после торгового перемирия в прошлом году.

Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Capital Markets в Сингапуре, отметила, что это скорее диверсификация, чем дедолларизация, но она может дать рынку дополнительный импульс благодаря обесцениванию валюты. Она также отметила, что у китайских резервов и китайских банков разные цели, и регуляторы могут ужесточить правила регулирования банковских рисков, даже если резервам по-прежнему необходимы ликвидные активы в долларах США для интервенций или управления ликвидностью.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Игорь УА
Игорь УА
10 февраля 2026, 10:35
#
І куди тепер бідним китайським банкірам податися? В руський рубль?:))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами