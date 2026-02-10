Китай призвал свои банки перестать спонсировать США

Казначейские облигации США продолжили падать после рекомендаций китайских регуляторов банкам сократить вложения из-за волатильности рынка. Доходность 10-летних облигаций выросла на 4 базисных пункта до 4,25%, а индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,2%. Об этом пишет Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение облигаций

Казначейские облигации США продолжили падение после того, как китайские регуляторы посоветовали финансовым учреждениям страны сократить свои вложения в гособлигации США из-за опасений волатильности рынка. Это произошло на фоне роста доходности американских ценных бумаг.

Доходность эталонных гособлигаций США выросла на четыре базисных пункта и достигла 4,25%.

В Лондоне доходность увеличилась на два базисных пункта до 4,22%, а доходность 30-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,88%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,2%.

Источники сообщили, что китайские чиновники призвали банки ограничить покупку гособлигаций США и сократить свои позиции, если доля таких инвестиций высока. Конкретных целевых показателей и сроков чиновники не назвали, и это указание не касается гособлигаций Китая.

Хотя это было сделано с целью диверсификации рисков, такой шаг может усилить глобальную тенденцию, наблюдаемую в последнее время. Страны, такие как Индия и Бразилия, снижают свою долю в крупнейшем в мире рынке облигаций на фоне роста сомнений в привлекательности американских активов. Геополитические риски, включая угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, усилили беспокойство и побудили к поиску альтернативных активов, таких как золото.

Что говорят аналитики

Гарет Берри, стратег Macquarie Group Ltd, отметил, что это последнее свидетельство формирования закономерности и признак того, что ожидания долгосрочного структурного оттока средств из доллара не являются просто миражом.

Кэтлин Брукс, директор по исследованиям в компании XTB, отметила, что первоначальные продажи были ограниченными. Она предупредила, что если Китай начнет масштабную программу распродажи своих гособлигаций США, это вызовет резкий рост доходности на американском и мировом рынках, что приведет к серьезным потрясениям в мировой экономике.

Рынок облигаций считает, что Китай не будет предпринимать таких действий или сделает это медленно и постепенно, что объясняет стабильность доходности.

По официальным данным США, объем казначейских облигаций, принадлежащих инвесторам из Китая, сократился вдвое и достиг 682,6 млрд долларов, что является самым низким уровнем с 2008 года. Это снижение произошло по сравнению с пиком в 1,32 трлн долларов, зафиксированным в конце 2013 года. В то же время в Бельгии, где активы обычно включают китайские депозитарные счета, объем владения гособлигациями США увеличился в четыре раза с конца 2017 года и достиг 481 млрд долларов.

Общий объем непогашенных инвестиций Китая в американские ценные бумаги, включая облигации и акции американских агентств, оставался относительно стабильным с конца 2023 года. Китай является третьим по величине иностранным держателем гособлигаций США после Японии и Великобритании.

Мартин Уэттон, руководитель отдела стратегии финансовых рынков в Westpac Banking Corp, заявил, что значительная часть долга находится в руках китайских государственных учреждений, которые, вероятно, имеют довольно короткий срок погашения по соображениям ликвидности. Он добавил, что это означает, что объем казначейских облигаций, доступный для банков, невелик, и Китай не создает ажиотаж на рынке гособлигаций на ежемесячных аукционах.

Согласно данным Министерства финансов США, в ноябре объем зарубежных инвестиций в гособлигации США достиг рекордного уровня. Увеличение запасов в Норвегии, Канаде и Саудовской Аравии компенсировало очередное месячное снижение общего объема инвестиций в Китае.

Казначейские облигации США показали более высокую доходность по сравнению с аналогичными инструментами благодаря высоким процентным ставкам. За последние 12 месяцев эти ценные бумаги выросли на 5,3%, уступая только Сингапуру и Израилю среди крупнейших развитых рынков суверенного долга.

Месяц назад Трамп предостерег европейские страны от продажи американских активов в ответ на его угрозы введения пошлин в отношении Гренландии. Несмотря на сохраняющуюся напряженность между Пекином и Вашингтоном, отношения стабилизировались после торгового перемирия в прошлом году.

Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Capital Markets в Сингапуре, отметила, что это скорее диверсификация, чем дедолларизация, но она может дать рынку дополнительный импульс благодаря обесцениванию валюты. Она также отметила, что у китайских резервов и китайских банков разные цели, и регуляторы могут ужесточить правила регулирования банковских рисков, даже если резервам по-прежнему необходимы ликвидные активы в долларах США для интервенций или управления ликвидностью.