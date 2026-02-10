Multi от Минфин
українська
10 февраля 2026, 9:41 Читати українською

Интерес к криптовалютам в Google упал до годового минимума

Интерес к криптовалютам со стороны пользователей Google упал почти до годового минимума — на фоне обвала рынка, который потерял около $1,8 трлн капитализации. Общая капитализация рынка криптовалют снизилась с исторического максимума свыше $4,2 трлн до примерно $2,4 трлн.

Интерес к криптовалютам со стороны пользователей Google упал почти до годового минимума — на фоне обвала рынка, который потерял около $1,8 трлн капитализации.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Интерес к крипте падает

Мировой объем поисковых запросов «crypto» в Google сейчас составляет 30 из 100 возможных баллов. Показатель 100 означает пиковый уровень интереса — его последний раз фиксировали в августе 2025 года, когда рыночная капитализация достигла своего максимума. Минимум за последние 12 месяцев — 24 балла, следует из данных Google Trends.

В США картина несколько другая. Пик интереса там зафиксировали в июле — 100 баллов, затем показатель упал до 37 в январе. Но в первую неделю февраля запросы снова выросли до 56. Годовой минимум для США — 32 балла, его зафиксировали во время обвала в апреле 2025 года, спровоцированного тарифной политикой президента Дональда Трампа.

Читайте также: Может ли биткоин упасть до $1?

Объем торгов рухнул вдвое

Объем торгов на рынке криптовалют резко сократился. По данным CoinMarketCap, совокупный объем упал со $153 млрд 14 января до примерно $87,5 млрд в воскресенье.

Данные Google о поисковых запросах часто используют как индикатор настроений инвесторов. Они подтверждают показания других инструментов измерения рыночных настроений — например, индекса страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index).

Индекс страха и жадности опустился до рекордно низкой отметки в 5 баллов в четверг, а к воскресенью немного поднялся до 8. Оба значения указывают на «экстремальный страх» на рынке.

Настроения криптоинвесторов сейчас находятся на том же уровне, что и после краха экосистемы Terra и ее привязанного к доллару стейблкоина в 2022 году. Тогда обвал Terra вызвал волну ликвидаций, которая ускорила медвежий рынок 2022 года.

По данным платформы анализа рыночных настроений Santiment, инвесторы сейчас ищут в соцсетях сигналы, что рынок криптовалют достиг дна — чтобы правильно выбрать момент для входа.

«Настроения толпы резко медвежьи. Соотношение позитивных и негативных комментариев обрушилось, негативные комментарии достигли максимума с 1 декабря», — говорится в отчете Santiment, опубликованном в пятницу.

Падение поисковых запросов часто становится контриндикатором — рынки достигают дна именно тогда, когда массовый интерес исчезает.

История биткоина показывает: пики Google Trends совпадают с локальными максимумами цены, а минимумы запросов маркируют точки разворота. Любопытная деталь — расхождение между мировыми данными и США, где интерес подскочил до 56 в начале февраля. Это может указывать на начало новой волны внимания со стороны американских институциональных игроков, которые традиционно задают тон всему рынку.

Индекс страха на уровне 5−8 баллов фиксировали всего несколько раз за всю историю криптовалют — каждый из этих эпизодов предшествовал мощным отскокам в течение 2−4 месяцев. Парадокс рынков: момент максимального отчаяния толпы часто оказывается лучшей точкой входа для тех, кто способен игнорировать эмоции.

Падение биткоина

Как писал «Минфин», за 17 лет существования биткоин не раз переживал падения более чем на 70%, 80% и даже 93%, проходил полные медвежьи циклы, крахи бирж и регуляторные атаки — и все равно оставался в игре.

Более того, с каждым годом он все глубже встраивается в традиционные финансы через институциональных инвесторов, фонды и публичные компании.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 6 февраля, ночью биткоин в данный момент опустился до $60 268, но впоследствии отскочил до более чем $65 тысяч.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
