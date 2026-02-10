Alphabet выпустит редкие 100-летние облигации в фунтах стерлингов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 8:46 Читати українською

Alphabet выпустит редкие 100-летние облигации в фунтах стерлингов

Alphabet готовится выпустить редкие 100-летние облигации в фунтах стерлингов в рамках мультивалютного долгового предложения, расширяя свои заимствования для финансирования инвестиций в искусственный интеллект, сообщила Financial Times.

Alphabet готовится выпустить редкие 100-летние облигации в фунтах стерлингов в рамках мультивалютного долгового предложения, расширяя свои заимствования для финансирования инвестиций в искусственный интеллект, сообщила Financial Times.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно о вековых облигацияхВековые облигации будут включены в дебютный выпуск материнской компании Google в фунтах стерлингов на этой неделе, сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о вековых облигациях

Вековые облигации будут включены в дебютный выпуск материнской компании Google в фунтах стерлингов на этой неделе, сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Долговые инструменты сверхдлительного срока крайне необычны, особенно в технологическом секторе, причем вековые облигации IBM 1996 года являются одним из немногих прецедентов от крупной технологической компании.

Одновременно Alphabet продала в понедельник долларовые облигации на сумму $20 миллиардов, увеличив предложение с первоначально запланированных $15 миллиардов из-за высокого спроса инвесторов.

Компания также организует продажу облигаций в швейцарских франках в рамках своего мультивалютного подхода, сообщает FT.

История выпуска вековых облигаций

Вековые облигации были редкостью на рынках фунта стерлингов, их выпускали только Оксфордский университет, EDF и Wellcome Trust, последний выпуск был в 2018 году.

Хотя эти сверхдолгосрочные облигации были более распространены в условиях низких процентных ставок после финансового кризиса, они остаются исключением в корпоративных финансах.

Банкир, участвующий в сделке, сообщил FT, что стратегия Alphabet по выпуску мультивалютных облигаций направлена на диверсификацию базы инвесторов, учитывая значительные потребности в капитале, с которыми сталкиваются крупные технологические компании, реализующие инициативы в области ИИ.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами