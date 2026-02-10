Alphabet выпустит редкие 100-летние облигации в фунтах стерлингов

Alphabet готовится выпустить редкие 100-летние облигации в фунтах стерлингов в рамках мультивалютного долгового предложения, расширяя свои заимствования для финансирования инвестиций в искусственный интеллект, сообщила Financial Times.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о вековых облигациях

Вековые облигации будут включены в дебютный выпуск материнской компании Google в фунтах стерлингов на этой неделе, сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Долговые инструменты сверхдлительного срока крайне необычны, особенно в технологическом секторе, причем вековые облигации IBM 1996 года являются одним из немногих прецедентов от крупной технологической компании.

Одновременно Alphabet продала в понедельник долларовые облигации на сумму $20 миллиардов, увеличив предложение с первоначально запланированных $15 миллиардов из-за высокого спроса инвесторов.

Компания также организует продажу облигаций в швейцарских франках в рамках своего мультивалютного подхода, сообщает FT.

История выпуска вековых облигаций

Вековые облигации были редкостью на рынках фунта стерлингов, их выпускали только Оксфордский университет, EDF и Wellcome Trust, последний выпуск был в 2018 году.

Хотя эти сверхдолгосрочные облигации были более распространены в условиях низких процентных ставок после финансового кризиса, они остаются исключением в корпоративных финансах.

Банкир, участвующий в сделке, сообщил FT, что стратегия Alphabet по выпуску мультивалютных облигаций направлена на диверсификацию базы инвесторов, учитывая значительные потребности в капитале, с которыми сталкиваются крупные технологические компании, реализующие инициативы в области ИИ.