10 февраля 2026, 8:00

Регистрация транспортных средств для иностранцев: что важно знать

Регистрация транспортных средств гражданами иностранных стран в Украине осуществляется на общих основаниях — при условии, что они находятся на территории Украины на законных основаниях и имеют вид на временное проживание или вид на постоянное проживание. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Регистрация транспортных средств гражданами иностранных стран в Украине осуществляется на общих основаниях — при условии, что они находятся на территории Украины на законных основаниях и имеют вид на временное проживание или вид на постоянное проживание.

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как зарегистрировать авто

Процедура проводится в сервисных центрах МВД и не имеет отдельного «специального» порядка только иностранным гражданством собственника. Этот порядок не применяется к персоналу и членам семей персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине.

Если речь идет о перерегистрации транспортного средства (например, при купле-продаже), процедура проходит в обычном порядке. Стороны заключают договор купли-продажи, после чего владелец подает в сервисный центр МВД:

  • вид на временное или постоянное проживание;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  • свидетельство регистрации транспортного средства.

Никаких дополнительных условий только по статусу иностранца не предусмотрено.

При ввозе транспортного средства из-за границы процедура регистрации включает несколько обязательных этапов, как и для граждан Украины:

  • таможенное оформление (растаможка);
  • сертификацию транспортного средства;
  • экспертное исследование (для ввозимого из-за границы б/у транспорта).

После прохождения этих этапов транспортное средство регистрируется в установленном порядке.

Какие документы нужны

Для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами иностранцу необходимо подать в ТСЦ МВД:

  • документ, подтверждающий законность пребывания в Украине (вид на временное или постоянное проживание);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  • сертификат соответствия;
  • документы, подтверждающие правомерность приобретения транспортного средства (договор купли-продажи, в случае приобретения у завода-изготовителя — акт приемки-передачи);
  • квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (только для легковых автомобилей);
  • квитанцию, удостоверяющую оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;
  • таможенные документы (грузо-таможенная декларация, удостоверение таможни — для автомобилей иностранного производства);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное иностранной страной (для автомобилей, ввезенных из-за границы);
  • вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства (при ввозе подержанного авто из-за границы).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Klimo
Klimo
10 февраля 2026, 9:14
#
А где тут новость? Всегда так было…
