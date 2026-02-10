Регистрация транспортных средств для иностранцев: что важно знать

Регистрация транспортных средств гражданами иностранных стран в Украине осуществляется на общих основаниях — при условии, что они находятся на территории Украины на законных основаниях и имеют вид на временное проживание или вид на постоянное проживание. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Как зарегистрировать авто

Процедура проводится в сервисных центрах МВД и не имеет отдельного «специального» порядка только иностранным гражданством собственника. Этот порядок не применяется к персоналу и членам семей персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине.

Если речь идет о перерегистрации транспортного средства (например, при купле-продаже), процедура проходит в обычном порядке. Стороны заключают договор купли-продажи, после чего владелец подает в сервисный центр МВД:

вид на временное или постоянное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

свидетельство регистрации транспортного средства.

Никаких дополнительных условий только по статусу иностранца не предусмотрено.

При ввозе транспортного средства из-за границы процедура регистрации включает несколько обязательных этапов, как и для граждан Украины:

таможенное оформление (растаможка);

сертификацию транспортного средства;

экспертное исследование (для ввозимого из-за границы б/у транспорта).

После прохождения этих этапов транспортное средство регистрируется в установленном порядке.

Какие документы нужны

Для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами иностранцу необходимо подать в ТСЦ МВД: