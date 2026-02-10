Регистрация транспортных средств гражданами иностранных стран в Украине осуществляется на общих основаниях — при условии, что они находятся на территории Украины на законных основаниях и имеют вид на временное проживание или вид на постоянное проживание. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.
Регистрация транспортных средств для иностранцев: что важно знать
Как зарегистрировать авто
Процедура проводится в сервисных центрах МВД и не имеет отдельного «специального» порядка только иностранным гражданством собственника. Этот порядок не применяется к персоналу и членам семей персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине.
Если речь идет о перерегистрации транспортного средства (например, при купле-продаже), процедура проходит в обычном порядке. Стороны заключают договор купли-продажи, после чего владелец подает в сервисный центр МВД:
- вид на временное или постоянное проживание;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Никаких дополнительных условий только по статусу иностранца не предусмотрено.
При ввозе транспортного средства из-за границы процедура регистрации включает несколько обязательных этапов, как и для граждан Украины:
- таможенное оформление (растаможка);
- сертификацию транспортного средства;
- экспертное исследование (для ввозимого из-за границы б/у транспорта).
После прохождения этих этапов транспортное средство регистрируется в установленном порядке.
Какие документы нужны
Для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами иностранцу необходимо подать в ТСЦ МВД:
- документ, подтверждающий законность пребывания в Украине (вид на временное или постоянное проживание);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- сертификат соответствия;
- документы, подтверждающие правомерность приобретения транспортного средства (договор купли-продажи, в случае приобретения у завода-изготовителя — акт приемки-передачи);
- квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (только для легковых автомобилей);
- квитанцию, удостоверяющую оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;
- таможенные документы (грузо-таможенная декларация, удостоверение таможни — для автомобилей иностранного производства);
- свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное иностранной страной (для автомобилей, ввезенных из-за границы);
- вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства (при ввозе подержанного авто из-за границы).
