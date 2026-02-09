Бывший глава Ощадбанка возглавил профильную банковскую ассоциацию

Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) получила нового руководителя. Совет организации принял решение о назначении на должность президента Сергея Наумова, который до недавнего времени руководил одним из крупнейших государственных банков страны — Ощадбанком . Главной целью кадровой ротации является усиление голоса финансовых учреждений в диалоге с властью и международными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации в Facebook 9 февраля.

Сергей Наумов — фигура хорошо известная на финансовом рынке, он имеет за плечами более 30 лет профессионального стажа. Последние пять лет банкир занимал должность председателя правления АО «Ощадбанк».

На новой должности перед Наумовым стоят амбициозные задачи: повысить институциональную способность ассоциации и обеспечить эффективную защиту интересов банковского сообщества. Он должен стать ключевым коммуникатором между банками, Национальным банком Украины (регулятором) и правительством.