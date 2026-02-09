Multi от Минфин
«Китайские тетушки» раскачивают рынок: как простые инвесторы вызвали золотую лихорадку

Страх перед глобальной нестабильностью и экономическими проблемами внутри страны заставляет миллионы китайских домохозяйств массово скупать драгоценные металлы. Этот спрос стал настолько мощным, что простые граждане, которых в Китае называют «тетушками-инвесторами», превратились в движущую силу мирового рынка золота и серебра, вызвав как рекордные взлеты, так и недавние резкие падения цен. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Страх перед глобальной нестабильностью и экономическими проблемами внутри страны заставляет миллионы китайских домохозяйств массово скупать драгоценные металлы.

Бегство в «тихую гавань»

Масштабы скупки металлов впечатляют: только за 2025 год китайские частные инвесторы приобрели около 432 тонн золотых слитков и монет. Это на 28% больше, чем годом ранее. По данным Всемирного совета по золоту, на Китай пришлась почти треть всех мировых покупок в этой категории в прошлом году.

Ярким примером такого поведения является 43-летняя учительница из Пекина Роуз Тян. Накануне Нового года по лунному календарю она, как и миллионы других китайцев, посещает ювелирные рынки, чтобы конвертировать свои сбережения в физический металл.

Главная причина такого поведения — отсутствие альтернатив. Китайцы имеют ограниченные возможности для сохранения капитала: рынок недвижимости находится в глубоком кризисе, местный фондовый рынок демонстрирует высокую волатильность, а ставки по банковским депозитам остаются низкими. Поэтому все — от опытных инвесторов среднего возраста (так называемых «тетушек») до молодежи — вкладываются в золото. Спрос настолько высок, что в Китае металл торгуется с премией (наценкой) по сравнению с мировыми ценами.

От эйфории к панике

Инвестирование стало максимально доступным: многие покупают «бумажное золото» через фонды ETF в приложениях WeChat или Alipay так же просто, как заказывают кофе. Другие же выстраиваются в очереди за физическими слитками и однограммовыми «золотыми бобами» в стеклянных банках.

Этот ажиотаж, подогретый использованием кредитного плеча (заемных средств), разогнал цены до исторических максимумов. Но 30 января рынок развернулся: золото и серебро пережили самое большое однодневное падение за десятилетие. Триггером стала новость о том, что президент Трамп планирует номинировать Кевина Ворша на пост главы ФРС, что привело к укреплению доллара и обвалу металлов.

По словам Хонг Мяо, продавца одного из магазинов на ювелирном рынке в Пекине, недавнее снижение цен привело к увеличению посещаемости рынка. Продажи золотых слитков выросли.

В китайских соцсетях инвесторы, потерявшие деньги, жаловались, что их «порезали, как лук-порей» (китайский аналог выражения о «стрижке хомяков» — когда неопытные инвесторы теряют средства на пике рынка). В ответ банки ужесточили требования к маржинальной торговле, ограничивая возможности занимать деньги на покупку металлов.

Сейчас на рынке царит осторожность. Хотя падение цен несколько оживило продажи физического золота, большинство покупателей заняли выжидательную позицию.

В то же время часть инвесторов переключает внимание на серебро, считая его недооцененным.

Автор:
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
