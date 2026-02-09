Сможет ли Украина получить 90 млрд евро от ЕС без кредита МВФ: эксперт объяснил важный нюанс

Без прогресса переговоров с МВФ (особенно по новой программе) получение денег от ЕС в 2026 году окажется под большим вопросом или будет существенно ограничено. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Помощь ЕС

По словам Шевчишина, сейчас активно обсуждается риск отсутствия помощи ЕС в привязке к «кредиту МВФ».

«Важно сказать, что прямого условия ЕС по запуску программы с МВФ для получения 90 млрд евро нет. Однако для выделения средств ЕС будет опираться на оценки МВФ и стратегию развития Украины, которая должна быть согласована с МВФ. То есть предполагается, что сотрудничество Украины с Фондом будет продолжено, а Фонд будет выступать своего рода консультантом, аудитором и отправной точкой».

Выходит, юридически — нет прямого требования, но фактически — без прогресса по МВФ (особенно по новой программе) получение денег от ЕС в 2026 году окажется под большим вопросом или будет существенно ограничено", — пояснил эксперт.

Он отмечает, что ВР голосовать по предложенным правительством инициативам не горит желанием.

«А значит, риск финансирования, которое для Украины является критическим, остается на повестке дня. А вот НБУ по этому поводу максимально положительно настроен, и в инфляционном отчете этот риск не рассматривается как доминирующий. Но апокалипсиса не жду», — подытожил он.