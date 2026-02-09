С 4 февраля меняются основания для проведения внеплановых проверок

Кабинет Министров внес изменения в постановление от 13.03.2022 № 303, детализировав перечень разрешенных плановых и внеплановых проверок в период военного положения и уточнив полномочия контролирующих органов. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Что разрешает постановление

С учетом внесенных изменений разрешено проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля), осуществляемых:

по решению суда;

по заявлению субъекта хозяйствования, поданному в соответствующий орган государственного надзора (контроля), о осуществлении мероприятия по его инициативе;

с целью проверки выполнения предприятием предписаний, распоряжений или других распорядительных документов об устранении нарушений требований законодательства, выданных по результатам предварительных мер государственного надзора (контроля).

Также в Постановление № 303 внесен ряд других изменений и дополнений, вступивших в силу 4 февраля 2026 года.