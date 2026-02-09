Кабинет Министров внес изменения в постановление
С 4 февраля меняются основания для проведения внеплановых проверок
Что разрешает постановление
С учетом внесенных изменений разрешено проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля), осуществляемых:
- по решению суда;
- по заявлению субъекта хозяйствования, поданному в соответствующий орган государственного надзора (контроля), о осуществлении мероприятия по его инициативе;
- с целью проверки выполнения предприятием предписаний, распоряжений или других распорядительных документов об устранении нарушений требований законодательства, выданных по результатам предварительных мер государственного надзора (контроля).
Также в Постановление № 303 внесен ряд других изменений и дополнений, вступивших в силу 4 февраля 2026 года.
Источник: Минфин
