Не доллар и не евро: польский злотый стал более выгодной валютой для сбережений

Традиционно украинцы выбирают американский доллар или евро в качестве «тихой гавани» для хранения своих сбережений. Однако статистика последнего года разрушает этот стереотип: польская национальная валюта продемонстрировала самую высокую динамику роста по отношению к гривне, опередив классические валюты-тяжеловесы. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины по состоянию на 9 февраля 2026 года.

Злотый — неожиданный лидер гонки

Анализ курсовых колебаний за период с начала 2025 года по февраль 2026 года показывает уверенное лидерство польского злотого. В начале 2025 года официальный курс составлял 10,20 грн за один злотый. Своего пика валюта достигла 29 января 2026 года, достигнув отметки 12,19 грн.

Таким образом, рост стоимости злотого на максимуме составил ≈19,51%. По состоянию на 9 февраля курс несколько скорректировался до 12,03 грн, но все равно остается на высоком уровне.

Доллар отстает, евро — дышит в спину

В то время как польская валюта стремительно дорожала, американский доллар продемонстрировал удивительно скромные результаты.

Доллар США: В начале 2025 года стоил 42,03 грн. Исторический максимум был зафиксирован 19 января 2026 года на уровне 43,41 грн. Прирост составил всего ≈3,28%. Сейчас курс составляет 43,03 грн.

Евро: Европейская валюта показала значительно лучший результат по сравнению с долларом, но все же уступила злотому. Стартовав с 43,67 грн, евро вырос до пиковых 51,24 грн (29 января 2026 года), что составляет ≈17,33% прироста. Текущий курс — 51,12 грн.

Простая математика показывает: те, кто год назад конвертировал гривну в злотые, получили наибольшую прибыль (в гривневом эквиваленте), тогда как владельцы долларовых сбережений даже не перекрыли бы инфляцию (8%).

Кросс-курсы и зависимость от еврозоны

Польский злотый исторически имеет сильную корреляцию (взаимосвязь) с евро, поскольку экономика Польши тесно интегрирована в рынок Европейского Союза. Динамика, которую мы наблюдаем (сильный рост евро и злотого на фоне слабого доллара), свидетельствует о глобальном ослаблении американской валюты на мировых рынках. Пара евро/доллар (EUR/USD) пошла вверх, потянув за собой и валюты стран-соседей ЕС.

Злотый опередил даже евро (19,5% против 17,3%) благодаря внутренним факторам Польши: разблокированию фондов ЕС, притоку иностранных инвестиций и жесткой монетарной политике местного центробанка, который удерживал высокие ставки для борьбы с инфляцией, делая нацвалюту привлекательной для инвесторов.