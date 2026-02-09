НБУ понизил курс гривны к евро

НБУ установил новые курсы валют на вторник, 10 февраля. Курс доллара почти не изменился, а вот евро подоражало. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Курс доллара

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,03 грн. Это на 2 копейки больше, чем в понедельник (43,05).

Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 51,12 грн, что на 36 копеек больше, чем в понедельник (50,76).

Исторический максимум евро: 51,24 (29.01.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого: 12,03 грн (в понедельник 12,13 грн).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту