НБУ установил новые курсы валют на вторник, 10 февраля. Курс доллара почти не изменился, а вот евро подоражало. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.
НБУ понизил курс гривны к евро
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,03 грн. Это на 2 копейки больше, чем в понедельник (43,05).
Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 51,12 грн, что на 36 копеек больше, чем в понедельник (50,76).
Исторический максимум евро: 51,24 (29.01.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого: 12,03 грн (в понедельник 12,13 грн).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии