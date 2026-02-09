Государство хочет создать финансовое досье на каждого: что это означает

2 февраля финансовый комитет Верховной Рады Украины отклонил правительственный законопроект № 14327 о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Депутаты не поддержали попытку Министерства финансов предоставить контролирующим органам значительно более широкие полномочия в отношении банковских счетов граждан. Официально документ должен был упростить украинцам трансграничные платежи в евро. Фактически же под прикрытием технической евроинтеграционной процедуры Министерство финансов пыталось провести радикальное усиление государственного финансового мониторинга за счетами и операциями как бизнеса, так и рядовых граждан, пишет Исполнительный директор Лиги аудиторов Украины Дмитрий Алексеенко.

Понятно, что законопроект уже скоро вернется в парламент — он является частью обязательств Украины в рамках инициативы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро.

Что такое SEPA и почему это важно

Единая зона платежей в евро (SEPA) — это общеевропейская инициатива, которая позволяет клиентам осуществлять безналичные платежи в евро в любую точку Европейского Союза и ряд стран за пределами ЕС быстро и безопасно, так же, как и внутри собственной страны. Гармонизированные стандарты всех стран SEPA устранили различия между внутренними и трансграничными платежами.

В настоящее время зона SEPA охватывает 41 европейскую страну, включая государства, которые не являются частью Еврозоны или ЕС. Платежные инструменты SEPA основаны на согласованных технических стандартах и бизнес-правилах, формализованных в платежных схемах, которые разрабатывает и администрирует Европейский платежный совет.

Основные инструменты SEPA включают:

• кредитные переводы (платежная транзакция со счета плательщика на счет получателя, инициированная плательщиком),

• мгновенные кредитные переводы (средства становятся доступными в течение десяти секунд после осуществления платежного поручения,

• прямые дебеты (транзакция, инициированная получателем на основе согласия плательщика).

Присоединение Украины к SEPA является необходимым и правильным шагом. По оценкам правительства, украинские граждане и бизнес могут экономить 70−100 миллионов евро ежегодно на комиссиях за переводы.

Что содержит правительственный законопроект

Среди ключевых положений законопроекта № 14327 и сопроводительных документов необходимо обратить внимание на следующие опасные нововведения, которые предлагает ввести правительство:

Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц под управлением Министерства финансов. В реестр будут вноситься сведения о каждом открытии/закрытии счета, каждом электронном кошельке, каждом договоре о банковском сейфе. Банки, финучреждения, небанковские платежные операторы будут обязаны сообщать об этих операциях Министерство финансов в течение пяти рабочих дней. В своих разъяснениях Минфин отмечает, что Реестр счетов заработает только после вступления Украины в ЕС.

Важно осознавать последствия: создание такого централизованного реестра фактически приведет к ликвидации института банковской тайны в Украине. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что сведения об операциях и остатках не будут передаваться, а будет собираться только информация об IBAN, ФИО владельца и названии банка.

Но концентрация информации о банковских счетах и сейфах каждого гражданина в одной государственной базе данных означает, что государство будет иметь полную картину финансовой жизни каждого человека. А доступ контролирующих органов (Госфинмониторинг, АРМА, НАПК, прокуратура, НАБУ, БЭБ, ГБР, Нацполиция и СБУ) к этой базе создаст многочисленные возможности для злоупотреблений.

Существенное ужесточение требований к подтверждению операций. Законопроект предусматривает, что для подтверждения транзакций бизнес и граждане могут быть обязаны подавать инвойсы, акты выполненных работ и подтверждать место жительства (например, квитанциями за коммунальные платежи). Это превращает обычные банковские операции в сложную бюрократическую процедуру как для самих банков, так и для обычных украинцев.

Создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований под управлением Госфинмониторинга. Требование касается доверительных владельцев трастов, которые являются резидентами Украины, что расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга.

Расширение круга специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга на субъектов, осуществляющих хранение или торговлю культурными ценностями через свободные порты при сумме сделки свыше 400 тысяч гривен. Государственный надзор за такими субъектами будет осуществлять Минфин.

Усиленный финмониторинг вместо упрощения финансовых операций

Анализ правовых рамок SEPA демонстрирует существенное расхождение между тем, что на самом деле требуется для присоединения, и тем, что предлагает украинское правительство.

Ключевые требования системы SEPA касаются безопасности транзакций, защиты данных потребителей, равенства стоимости внутренних и трансграничных платежей, прозрачности конвертации валют. Ни одна базовая директива SEPA не требует создания централизованного реестра всех счетов физических лиц в качестве предварительного условия присоединения.

Отдельно существуют директивы ЕС по противодействию отмыванию средств (AML/CFT). Они действительно предусматривают возможность создания централизованных механизмов идентификации владельцев счетов, однако государства могут выбирать различные формы имплементации, включая децентрализованные системы запросов к банкам.

Правительственный законопроект, напротив, искусственно соединяет две отдельные сферы — собственно SEPA (платежные услуги) и усиление финансового мониторинга, и использует политическую привлекательность первого для продвижения значительно более широких требований второго.

Что означают новые требования на практике

Для Украины интересен опыт соседнего государства. Молдова стала членом SEPA 6 октября 2025 года. Для этого Молдова гармонизировала финансовое законодательство со стандартами ЕС, имплементировала положения Директивы о платежных услугах (PSD2), Регламента о переводах средств и директив о противодействии отмыванию денег. При этом никаких экстраординарных требований к физическим лицам не вводилось.

В молдавской практике банки применяют комплаенс-процедуры выборочно, на основе риск-ориентированного подхода. Переводы свыше 10 тысяч евро могут требовать документального подтверждения цели и происхождения средств. Для обычных переводов в пределах нескольких тысяч евро никаких дополнительных требований нет. Молдавские граждане, в частности, не обязаны подтверждать свое место жительства квитанциями за коммунальные платежи.

В этих условиях чиновникам не стоит забывать, что миллионы украинцев потеряли дома, стабильное жилье, работу, документы. Экономика функционирует в условиях постоянной неопределенности, энергетических атак, разрушения инфраструктуры.

Человек, который потерял свой дом на временно оккупированной территории и живет, например, у родственников, не сможет предоставить коммунальный платеж на свое имя. ВПЛ, который/которая арендует комнату без официального договора, не будет иметь документов об аренде. Военный, который захочет отправить перевод своей семье за границу, вряд ли будет иметь на руках квитанции за свет.

Фрилансеры, IT-специалисты, которые получают оплату от зарубежных заказчиков, столкнутся с необходимостью оформлять акты выполненных работ для транзакций, что является абсурдом для современных бизнес-отношений со странами Запада.

Более того, создание централизованного реестра всех банковских счетов в военное время несет риски для безопасности. Даже при надлежащей защите концентрация чувствительной информации в одном месте создает привлекательную цель для кибератак и спецопераций со стороны страны-агрессора.