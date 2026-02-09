Деньги на свет: правительство начало выплаты ФЛП и выдачу беспроцентных кредитов на генераторы

Государственные программы поддержки энергонезависимости перешли от этапа планирования к реальному финансированию. Первые транши помощи и кредитные средства для закупки энергетического оборудования уже поступили на счета украинских предпринимателей и объединений совладельцев многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в понедельник, 9 февраля.

Ажиотаж среди малого бизнеса

Программа поддержки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) продемонстрировала высокий спрос уже в первую неделю работы. Представители малого бизнеса активно обращаются за финансовой помощью для обеспечения непрерывной работы.

«Помощь ФЛП в энергонезависимости. За неделю более 18 тысяч ФЛП 2−3 групп подали заявки на получение 180,6 млн грн. Из них 14,4 тысячи заявок государство уже профинансировало. Предприниматели, которые предоставляют людям базовые услуги, смогут отремонтировать или купить генератор, топливо или оплатить коммунальные услуги», — отметила Юлия Свириденко.

Льготное кредитование: первые результаты

Параллельно заработал обновленный механизм программы «Доступные кредиты 5−7−9», адаптированный под нужды энергетического кризиса. Банковский сектор уже выдал первый кредит под 0% годовых на сумму 1,1 млн грн. Эти средства пойдут на закупку генераторов и сопутствующего оборудования.

В целом бизнес демонстрирует готовность инвестировать в энергоустойчивость: в 18 банков-партнеров поступило почти тысяча заявок (963) на общую сумму, превышающую 1 миллиард гривен.

«Кредит предоставляется на срок до 3 лет на сумму до 10 млн гривен», — уточнила глава правительства.

Масштабная генерация и «СветДом»

Для более мощных потребителей и ОСМД действуют отдельные механизмы финансирования. На данный момент уже подписано 115 кредитных соглашений на 2,19 млрд грн. Эти средства будут направлены на создание систем собственной генерации — газотурбинных, газопоршневых и биогазовых установок. Общий портфель заявок в этом сегменте уже достиг 6 млрд грн.

Также стартовала программа для многоквартирных домов «СвітлоДім». Первые 19 заявок от ОСМД Киева и области на сумму 5,1 млн грн уже согласовали.

«Средства перечисляются заявителям в течение двух дней после подтверждения. Дома смогут приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы, блоки управления высоковольтными батареями и солнечные панели — для автономного обеспечения водой, теплом, освещением и работой лифтов во время отключений», — пояснила Свириденко.

Кроме финансовых инструментов, государство реализует гуманитарную поддержку. В наиболее пострадавших от морозов районах более 30 тысяч человек получили «пакеты тепла» от Группы Нафтогаз. К инициативе присоединились и другие энергетические гиганты (Энергоатом, Укрэнерго), которые готовят еще 70 тысяч таких наборов для уязвимых слоев населения.