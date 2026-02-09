Украинцам предлагают зарабатывать на ветряках с доходностью 14% в евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 февраля 2026, 16:55 Читати українською

Украинцам предлагают зарабатывать на ветряках с доходностью 14% в евро

Потеря 8,5 ГВт генерирующих мощностей (преимущественно тепловых и гидроэлектростанций) с октября 2025 года заставляет Украину ускорять развитие альтернативных источников энергии. В ответ на эти вызовы на рынке появился новый инструмент — инвестиционная платформа Varto, которая открывает доступ к вложениям в возобновляемую энергетику для частных инвесторов. Ранее этот рынок был прерогативой крупного капитала, однако теперь вложить средства в действующие ветропарки может более широкий круг граждан.

Потеря 8,5 ГВт генерирующих мощностей (преимущественно тепловых и гидроэлектростанций) с октября 2025 года заставляет Украину ускорять развитие альтернативных источников энергии.

Что именно предлагают инвесторам

Первым активом, доступным на платформе, стали две ветроэнергетические установки мультимегаваттного класса, расположенные в Закарпатской области. Их суммарная мощность составляет 10,4 МВт.

Ключевое преимущество предложения — объекты уже построены, введены в эксплуатацию и подключены к сети. То есть инвесторы вкладывают средства не в «котлован» или проектную документацию, а в работающий бизнес, который уже генерирует электричество и продает его на рынке.

Финансовая модель: порог входа и гарантии

Модель заработка основана на продаже сгенерированной электроэнергии в общую сеть. Заявленная средняя прогнозируемая доходность составляет 14,29% годовых в евроэквиваленте. Эта цифра учитывает операционную прибыль от продажи электроэнергии и финальную продажу актива.

Основные условия для инвесторов:

  • Порог входа: Минимальная сумма инвестиции составляет 122 000 гривен.
  • Выплаты: Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
  • Прозрачность: Все сделки проходят через лицензированного брокера «УНИВЕР Капитал», а финансовая модель прошла аудит международной компании Kreston.

Инвесторы получат доступ к цифровому кабинету, где в режиме реального времени обновляются данные о скорости ветра, объемах выработки энергии и финансовых поступлениях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
9 февраля 2026, 17:14
#
Пара шахедов по 20к долларов за каждый и будет не 14% годовых, а -100% годовых.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
9 февраля 2026, 17:16
#
Кстати, https://minfin.com.ua/2018/11/07/35548684/

СБУ арестовала банковский счет компании «Универ-Капитал»
Служба безопасности Украины наложила арест на банковский счет компании «Универ-Капитал». Об этом сообщил глава инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак на своей странице в Facebook.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает neverice и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами