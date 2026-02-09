Украинцам предлагают зарабатывать на ветряках с доходностью 14% в евро

Потеря 8,5 ГВт генерирующих мощностей (преимущественно тепловых и гидроэлектростанций) с октября 2025 года заставляет Украину ускорять развитие альтернативных источников энергии. В ответ на эти вызовы на рынке появился новый инструмент — инвестиционная платформа Varto, которая открывает доступ к вложениям в возобновляемую энергетику для частных инвесторов. Ранее этот рынок был прерогативой крупного капитала, однако теперь вложить средства в действующие ветропарки может более широкий круг граждан.

Что именно предлагают инвесторам

Первым активом, доступным на платформе, стали две ветроэнергетические установки мультимегаваттного класса, расположенные в Закарпатской области. Их суммарная мощность составляет 10,4 МВт.

Ключевое преимущество предложения — объекты уже построены, введены в эксплуатацию и подключены к сети. То есть инвесторы вкладывают средства не в «котлован» или проектную документацию, а в работающий бизнес, который уже генерирует электричество и продает его на рынке.

Финансовая модель: порог входа и гарантии

Модель заработка основана на продаже сгенерированной электроэнергии в общую сеть. Заявленная средняя прогнозируемая доходность составляет 14,29% годовых в евроэквиваленте. Эта цифра учитывает операционную прибыль от продажи электроэнергии и финальную продажу актива.

Основные условия для инвесторов:

Порог входа: Минимальная сумма инвестиции составляет 122 000 гривен.

Выплаты: Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Прозрачность: Все сделки проходят через лицензированного брокера «УНИВЕР Капитал», а финансовая модель прошла аудит международной компании Kreston.

Инвесторы получат доступ к цифровому кабинету, где в режиме реального времени обновляются данные о скорости ветра, объемах выработки энергии и финансовых поступлениях.