українська
Сменить язык на українська

9 февраля 2026, 15:00 Читати українською

Биржа Bitunix запускает инструмент для автоматической торговли фьючерсами

Самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, Bitunix, запустила Futures Grid, новый инструмент автоматической торговли, предназначенный для помощи пользователям в торговле бессрочными фьючерсными контрактами в определенном ценовом диапазоне.

Самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, Bitunix, запустила Futures Grid, новый инструмент автоматической торговли, предназначенный для помощи пользователям в торговле бессрочными фьючерсными контрактами в определенном ценовом диапазоне.

С помощью Futures Grid трейдеры могут указать ценовой диапазон, количество сеток, кредитное плечо и направление торговли, после чего система автоматически размещает ордера на покупку и продажу. Стратегия разработана таким образом, чтобы покупать по более низким ценам и продавать по более высоким, когда рынок движется в выбранном диапазоне. Пользователи могут выбрать длинную или короткую позицию в зависимости от своего видения рынка.

Инструмент работает непрерывно после активации, что снижает необходимость постоянного ручного мониторинга. Директор по стратегии биржи Bitunix Стивен Гу сказал, что это еще одно ценное дополнение для пользователей, продолжающее тенденцию добавления новых функций на платформу.

«New Futures Grid — это автоматизированный инструмент, который помогает трейдерам фьючерсов автоматизировать свои торговые стратегии. Как биржа криптовалютных деривативов, мы должны обеспечить наших пользователей самыми передовыми инструментами в этом отношении», —сказал Гу. «Что делает использование этой фьючерсной сетки подходящим для Bitunix, так это то, что мы отличаемся высокой ликвидностью, что является важным фактором для полноценного функционирования этого инструмента».

Futures Grid подходит для пользователей, которые предпочитают структурированный, основанный на правилах подход к торговле, особенно в условиях рынка с ограниченным диапазоном колебаний. Однако важно отметить, что производительность также зависит от рыночных условий и параметров, заданных пользователем.

Каждая стратегия сетки работает независимо и автоматически приостанавливается

Чтобы использовать фьючерсную сетку, пользователи выделяют USDT со своего спотового счета, который выступает в качестве залога для стратегии. Каждая сетка работает независимо, что позволяет нескольким ботам работать одновременно, не влияя друг на друга.

Трейдеры устанавливают ключевые параметры, такие как торговая пара, ценовой диапазон, количество сеток, кредитное плечо и маржа. Дополнительные настройки тейк-профита и стоп-лосса помогают управлять рисками.

После подтверждения бот автоматически размещает лимитные ордера. Если рыночная цена выходит за пределы установленного диапазона, бот приостанавливает работу и возобновляет ее только тогда, когда цена возвращается в диапазон. Пользователи могут остановить стратегию в любое время, после чего все позиции закрываются, а средства возвращаются на спотовый счет. Кроме того, каждый счет может одновременно запускать до 200 сеточных стратегий.

Самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, Bitunix, запустила Futures Grid

Futures Grid дополняет ряд функций, недавно представленных Bitunix

Запуск Futures Grid следует за серией продуктов, недавно представленных биржей Bitunix в рамках продолжающегося расширения платформы. К ним относятся бессрочные фьючерсные контракты USDT-M и Coin-M, Copy Trading для доступа к стратегиям лучших трейдеров в один клик, режим Multi-Window Mode, поддерживающий до 16 графиков одновременно, и K-Line Ultra для расширенного анализа свечей.

Futures Grid добавляет функцию автоматической торговли фьючерсами, позволяя пользователям легко реализовывать торговые стратегии с помощью вышеупомянутых инструментов, доступных на платформе.

Кроме того, на протяжении 2025 года Bitunix добилась большого успеха как биржа, заняв 7-е место по объему торгов на Coinglass и получив такие награды, как «Прорывная платформа года» от Criptoinforme, «Лучшая новая биржа года» от FinanceFeeds и «Лучшая растущая биржа» от CexFinder. Кроме того, в прошлом месяце биржа отметила свое 4-летие.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная биржа криптовалютных деривативов, которой доверяют более 3 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Платформа стремится обеспечить прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду для каждого пользователя. Bitunix предлагает быструю регистрацию и удобную систему верификации, поддерживаемую обязательной процедурой KYC, чтобы обеспечить безопасность и соответствие требованиям. Благодаря глобальным стандартам защиты через Proof of Reserves (POR) и Bitunix Care Fund, Bitunix уделяет приоритетное внимание доверию пользователей и безопасности средств. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает беспроблемную торговлю как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 200x и высокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
