Индийские НПЗ отказываются от нефти рф ради сделки с США

Нефтеперерабатывающие компании из Индии отказываются от покупок российской нефти с поставкой в апреле и планируют воздержаться от сделок с ней в течение более длительного периода, что может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США, передает Reuters со ссылкой на источники.

«Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries не принимают предложения от трейдеров по погрузке российской нефти в марте и апреле», — приводят журналисты слова трейдера, который обращался к компаниям.

«Большинство других нефтеперерабатывающих компаний прекратили закупки российской нефти», — продолжает Reuters.

Представитель МИД Индии в ответ на запрос журналистов заявил: «Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и меняющейся международной динамикой является основой нашей стратегии по обеспечению энергетической безопасности».

Возможное торговое соглашение между Индией и США

Все это происходит на фоне того, как США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения. Они объявили о рамках сделки, которую намерены заключить к марту. Она предусматривает, в частности, снижение торговых пошлин и углубление экономического сотрудничества между странами.

Накануне стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил таможенные пошлины в размере 25 процентов на экспорт из Индии, ввод которых был обоснован тем, что Нью-Дели закупает нефть у россии. Из текста указа, опубликованного агентством AFP, следует, что страна обязалась прекратить подобные закупки.

Ранее Трамп говорил, что Вашингтон и Нью-Дели заключат соглашение, в рамках которого Индия начнет закупать нефть у США и, «возможно», у Венесуэлы.