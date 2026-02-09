Кредиторы «Коминвестбанка» получили почти 100% выплат

Спустя год после начала процедуры ликвидации АО «Коминвестбанк» процесс расчета с кредиторами вышел на финальную стадию. Уровень удовлетворения финансовых требований достиг девятой очереди реестра акцептованных требований. Это означает, что средства возвращены практически всем клиентам, за исключением связанных с банком лиц (акционеров и топ-менеджмента). Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов 9 февраля.

Статистика выплат: бизнес получил все

По состоянию на начало 2026 года общая сумма погашенных обязательств составила 474,2 млн грн, что равно 92% от общего объема требований кредиторов.

Структура выплат выглядит следующим образом:

Юридические лица (бизнес): Расчет начался в марте 2025 года и был полностью завершен в ноябре того же года.

8-я очередь кредиторов: Сюда входят требования по субординированному долгу, налоговые обязательства, штрафные санкции по решениям судов и т. п. Эта категория удовлетворена на 80%.

Механизм урегулирования: переход к «Асвио Банку»

Высокий показатель возврата средств стал возможен благодаря применению механизма передачи активов и обязательств. Победителем конкурса на роль принимающего банка стало АО «Асвио Банк». Соглашение было подписано 31 января 2025 года.

Согласно договоренностям, «Асвио Банк» принял обязательства перед вкладчиками на сумму 303,7 млн грн. В качестве компенсации он получил на баланс активы «Коминвестбанка» аналогичной стоимости: кредитный портфель, ценные бумаги, сеть отделений и основные средства.

Для клиентов-физических лиц условия обслуживания остались неизменными. Принимающий банк сохранил все параметры депозитных договоров: валюту вклада, процентную ставку и срок возврата средств.