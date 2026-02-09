Multi от Минфин
Один из самых известных долгостроев Киева Sky Towers выставлен на продажу

Частным исполнителем в системе электронных аукционов OpenMarket выставлен объект незавершенного строительства общественного центра Sky Towers. Стартовая цена лота 662,3 млн грн.

Частным исполнителем в системе электронных аукционов OpenMarket выставлен объект незавершенного строительства общественного центра Sky Towers.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Условия аукциона

  • Стартовая цена с учетом НДС: 662 331 877 грн.
  • Дата проведения аукциона: 27 февраля 2026 года
  • Гарантийный взнос: 33 116 593,85 грн.

Объект незавершенного строительства общественный центр расположен на земельном участке общей площадью — 0,74 га по адресу: ул. Шолуденко, пересечение пр-т Победы (Берестейский) и ул. Борщаговской в Шевченковском р-н г. Киева.

Земельный участок принадлежит должнику на правах собственности в соответствии с договором купли-продажи.

Запроектированное здание бизнес-центра Sky Towers представляет собой композицию из двух прямоугольных башен (башня, А — 47 этажей, башня Б — 34 этажа), соединенных стилобатом, и отдельного двухэтажного сооружения банка с восточной стороны комплекса.

Общая площадь строительства — 51 355.9 кв.м, в стадии строительства — готовностью 51%.

«Sky Towers — это не просто объект незавершенного строительства, а возможность реализовать один из самых амбициозных проектов столицы. Аукцион позволяет найти владельца, который сможет довести его до логического завершения», — подчеркнул генеральный директор ГП «СЕТАМ» Роман Осадчук.

Справочно

Sky Towers — задуман как функциональный комплекс. Проектом предусмотрены две башни высотой от 34 до 47 этажей и двухэтажное здание банка. Общая площадь комплекса составит около 225 тыс. кв. Также предусмотрен восьмиэтажный подземный паркинг площадью около 51,6 тыс. кв. м с 841 парковочным местом. Под торговую площадь отводилось около 1594 квадратных метров.

Планировалось, что после завершения строительства 47-этажная офисная башня станет самым высоким зданием в Украине. По замыслам авторов, проектная высота верхней башни БЦ составляла 214 м.

Проект здания был разработан в 2005 г. бюро DLN из Гонконга и адаптирован для Украины. Завершить строительство планировалось в 2012 году.

Возведение многофункционального комплекса Sky Towers было остановлено из-за ухудшения финансового положения инвестора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
