Visa удерживает лидерство в мире среди платежных систем, но Азия дышит в спину

В 2025 году ландшафт мировых финансовых транзакций продолжает стремительно меняться. Американская платежная система Visa сохраняет лидерство по количеству транзакций, однако разрыв с конкурентами из развивающихся стран сокращается рекордными темпами. Индийская система UPI и китайская UnionPay уже вплотную приблизились к гегемону.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Расстановка сил в 2025 году

Согласно обнародованной инфографике, топ-3 платежных систем мира по количеству транзакций выглядит так:

Visa — бесспорный лидер с показателем 250−260 млрд транзакций в год.

UPI (Индия) — национальная гордость Индии заняла второе место с результатом 220−230 млрд операций.

China UnionPay — китайский гигант замыкает тройку лидеров с около 220 млрд транзакций.

Далее в рейтинге расположились Mastercard (~200 млрд), Alipay (~150−200 млрд) и WeChat Pay (~150−180 млрд). Стоит отметить и бразильскую систему мгновенных платежей Pix, которая заняла седьмое место с показателем 40−50 млрд транзакций, опередив таких глобальных игроков, как PayPal и Apple Pay.

Технологический прорыв Азии и Латинской Америки

Особое внимание привлекает успех локальных систем мгновенных платежей. Индийская UPI (Unified Payments Interface) демонстрирует феноменальные темпы роста, фактически став главным конкурентом карточных систем. Если Visa и Mastercard строили свою инфраструктуру десятилетиями, то UPI удалось достичь сопоставимых объемов менее чем за 10 лет благодаря государственной поддержке и простоте использования через смартфоны.