українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
9 февраля 2026, 13:41 Читати українською

Visa удерживает лидерство в мире среди платежных систем, но Азия дышит в спину

В 2025 году ландшафт мировых финансовых транзакций продолжает стремительно меняться. Американская платежная система Visa сохраняет лидерство по количеству транзакций, однако разрыв с конкурентами из развивающихся стран сокращается рекордными темпами. Индийская система UPI и китайская UnionPay уже вплотную приблизились к гегемону.

Глобальная битва платежей: Visa удерживает корону, но Индия дышит в спинуВ 2025 году ландшафт мировых финансовых транзакций продолжает стремительно изменяться.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Расстановка сил в 2025 году

Согласно обнародованной инфографике, топ-3 платежных систем мира по количеству транзакций выглядит так:

  • Visa — бесспорный лидер с показателем 250−260 млрд транзакций в год.
  • UPI (Индия) — национальная гордость Индии заняла второе место с результатом 220−230 млрд операций.
  • China UnionPay — китайский гигант замыкает тройку лидеров с около 220 млрд транзакций.

Далее в рейтинге расположились Mastercard (~200 млрд), Alipay (~150−200 млрд) и WeChat Pay (~150−180 млрд). Стоит отметить и бразильскую систему мгновенных платежей Pix, которая заняла седьмое место с показателем 40−50 млрд транзакций, опередив таких глобальных игроков, как PayPal и Apple Pay.

Технологический прорыв Азии и Латинской Америки

Особое внимание привлекает успех локальных систем мгновенных платежей. Индийская UPI (Unified Payments Interface) демонстрирует феноменальные темпы роста, фактически став главным конкурентом карточных систем. Если Visa и Mastercard строили свою инфраструктуру десятилетиями, то UPI удалось достичь сопоставимых объемов менее чем за 10 лет благодаря государственной поддержке и простоте использования через смартфоны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии

