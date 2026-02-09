Китай советует банкам уменьшить инвестиции в госдолг США

Китайские регуляторы рекомендовали финансовым учреждениям страны ограничить свои вложения в казначейские облигации США (US Treasuries). Официальный Пекин обеспокоен возможными рисками концентрации капитала в одном активе и нестабильностью на рынке. Представители власти призвали банки не только ограничить покупку новых американских бумаг, но и сократить существующие позиции, если они слишком велики. Об этом сообщает Bloomberg 9 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Устное указание и опасения волатильности

По словам информированных источников, эта директива была передана руководителям крупнейших банков страны в течение последних недель. Она не касается государственных резервов Китая, а направлена исключительно на коммерческий сектор.

Власти опасаются, что большие портфели американского долга могут сделать банки уязвимыми к резким колебаниям рынка. Эти предостережения перекликаются с дискуссиями, которые ведутся среди правительственных чиновников и финансистов во всем мире: остается ли долг США надежной «тихой гаванью» и сохранит ли доллар свою привлекательность.

По состоянию на сентябрь 2025 года китайские банки владели долларовыми облигациями на сумму около 298 миллиардов долларов, хотя точная доля именно казначейских обязательств США в этой сумме неизвестна.

Экономика, а не геополитика?

Источники отмечают, что это решение продиктовано стремлением диверсифицировать (распределить) риски, а не геополитическими маневрами или фундаментальной потерей доверия к платежеспособности США.

«Этот шаг объясняется диверсификацией рыночных рисков, а не геополитическими маневрами или фундаментальной потерей доверия к кредитоспособности США», — отмечают источники, добавляя, что чиновники не устанавливали конкретных целей по объемам или срокам продажи.

Это происходит на фоне относительного потепления в отношениях между Пекином и Вашингтоном после прошлогоднего торгового перемирия. Кроме того, Дональд Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в Пекине уже в апреле этого года.

Реакция рынка и позиция США

Инвесторы нервно отреагировали на эту новость: доходность американских облигаций несколько выросла (цена упала), а доллар немного ослаб. В то же время министр финансов США Скотт Бессент пытается успокоить рынки.

«Несмотря на распространенные нарративы, рынок казначейских облигаций в прошлом году продемонстрировал лучшие результаты с 2020 года и зафиксировал рекордный иностранный спрос на аукционах», — заявил Бессент на прошлой неделе.

Между тем общий объем владения Китаем госдолгом США стабильно снижается. Если в 2013 году Китай был крупнейшим кредитором Америки, то сейчас он уступил первенство Японии и Великобритании. В ноябре 2025 года портфель Китая сократился до 683 миллиардов долларов — самого низкого уровня с 2008 года.