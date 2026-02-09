Что будет с парой евро/доллар в 2026 году и почему геополитика может сломать какие-либо «классические» прогнозы?
Трамп уничтожит курс доллара? Чего ожидать от валюты в 2026 году (видео)
В этом видео вы узнаете:
- который прогнозируем коридор евро/доллар на 2026 год
- почему фактор геополитики и «торговые войны» могут резко менять картину
- какие дать заседаний ФРС чаще всего дают волатильность на рынке
- что означает замена Пауэлла в мае 2026 для доллара
- как потенциальная потеря независимости ФРС может давить на доверие инвесторов к USD.
Источник: Минфин
