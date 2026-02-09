Теневому флоту рф перекрывают кислород: почему это важно языком цифр

Пока Кремль продолжает разыгрывать миф о готовности воевать «вечно», Запад тихо перешел к другой логике — не громкие заявления, а холодное, практическое действие. Без риторики. Без иллюзий. Без «серых зон». О том, как у российской военной экономики начали забирать кислород — баррель за баррелем, рассказал бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украины» (2014−2021 годы) Андрей Коболев.

Момент истины

Январь 2026 стал моментом истины для российского нефтяного экспорта. Так называемый «теневой флот», еще вчера считавшийся обходным путем от санкций, вдруг оказался тем, чем он был изначально, — временным костуром. И этот костур начали методично выбивать из-под ног.

Администрация Трампа сделала ставку не на количество санкций, а на их реальную имплементацию. Результат — физические перехваты танкеров, взлом логистики и резкое охлаждение спроса со стороны ключевых азиатских покупателей.

Теневой флот: от «стратегии» до балласта

Январь окончательно показал: теневой флот не может обеспечить стабильный экспорт в длинной дистанции. Физический захват танкеров — от Marinera до M/T Skipper — стал сигналом рынка: правила игры изменились. Без дипломатических реверансов и без надежды укрыться в «юридических серых зонах». Это не точечные кейсы. Это демонстрация готовности действовать.

Морские операции бьют по предложению. Но настоящий излом происходит с другой стороны — со стороны спроса. Именно здесь для Кремля начинается более сложная и гораздо более опасная история.

Индия: конец «дешевой нефти»

В январе 2026 года Индия — ключевой покупатель российской нефти в 2023—2025 годах — фактически поставила паузу на новые закупки. Формальная причина — санкционные, страховые и платежные риски. Реальная — резкое изменение баланса «риск/выгода».

Когда стоимость логистики растет, страховки исчезают, а каждый рейс может завершиться арестом судна, даже глубокий дисконт перестает быть доводом.

Китай: покупает, но ломает модель

Китай не делает громких заявлений. Он действует значительно более рационально — и гораздо болезненнее для Москвы.

Пекин пользуется слабостью партнера и:

жестко давит на дисконт;

требует полной прозрачности логистики;

избегает любых схем, которые могут затронуть китайские банки, страховщиков или госкорпорации;

все чаще навязывает условия поставки, выгодные исключительно Китаю — по цене, срокам и валютным параметрам.

Для Кремля это означает простую вещь: даже доходящие до Китая баррели приносят гораздо меньше денег, чем раньше. А любое усложнение логистики мгновенно сказывается и по этим объемам.

Почему это важно: цифры без иллюзий

1. Падение логистической способности

Только за один месяц из оборота выведено около 200 тыс. тонн чистого тоннажа. В реальном измерении — это миллионы баррелей, физически не дошедших до покупателей.

2. Логистический шок

Январские перехваты, «кинетические санкции» и охлаждение Индии уже выбили около 10% мощностей теневого экспорта по сравнению со средними показателями 2025 года.

3. Эффект домино

Более 40 танкеров либо простаивают, либо хаотично сменяют флаги и владельцев. Риск потерять судно полностью превышает любую возможную прибыль.

4. Удар по денежному потоку

Когда одновременно:

уменьшается физический объем экспорта,

сужается круг покупателей,

Китай платит меньше,

а логистические расходы стремительно растут,

нефтяные доходы тают гораздо быстрее, чем это видно в официальной статистике.