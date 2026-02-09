Курс валют в понедельник: доллар и евро в банках дешевеют

В понедельник, 9 февраля, на наличном рынке средний курс доллара подешевел в покупке на 15 копеек и 13 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке подорожал на 6 копеек, а в продаже — на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,73−43,22 грн. Евро покупают за 50,50 грн, а продают за 51,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,00−43,10, евро — 51,01−51,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,82−42,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,77−50,80 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту