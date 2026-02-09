Японские акции обновили исторические максимумы после триумфа партии Санаэ Такаичи на выборах

Фондовый рынок Японии отреагировал бурным ростом на убедительную победу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи. Индекс Nikkei 225 взлетел на 4,4%, установив новый исторический рекорд, а более широкий индекс Topix прибавил около 2,3%. Политическая стабильность и ожидания новых экономических стимулов успокоили инвесторов, а японская иена отошла от опасной зоны, угрожавшей валютными интервенциями. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Торговля Такаичи»: ставка на расходы и оборону

Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о том, что ЛДП самостоятельно получила конституционное большинство (две трети мест) в нижней палате парламента. Такой результат развязывает руки правительству для реализации амбициозных планов по увеличению государственных расходов и инвестиций в экономику.

Главными бенефициарами ралли стали компании, связанные с полупроводниками и обороной. Акции производителя оборудования для чипов Advantest Corp. показали один из самых больших ростов, подскочив на 15%.

«Сильные результаты выборов для Такаичи являются позитивом для японских акций в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил Раджив Де Мелло, портфельный менеджер Gama Asset Management SA.

Аналитики прогнозируют, что лидерами роста останутся крупные компании-экспортеры (типа Toyota), банки и оборонный сектор.

Валютная передышка и долговые риски

Японская иена, которая в последнее время находилась под давлением, укрепилась на 0,2% до 156,85 за доллар. Это отдалило курс от критической отметки 160, где ранее власти Японии были вынуждены вмешиваться для спасения национальной валюты.

Рынок государственных облигаций также отреагировал относительно спокойно, вопреки опасениям повторения январского обвала. Доходность 10-летних облигаций выросла незначительно — на 4 базисных пункта до 2,27%. Стабильность удалось сохранить благодаря заявлениям министра финансов Сацуки Катами, которая заверила, что запланированное снижение налога на продукты питания не потребует выпуска новых долговых обязательств.

Тем не менее, главный валютный чиновник Японии Ацуши Мимура заявил, что продолжает следить за рынками с «высоким чувством срочности». Стратеги предупреждают: если доходность японских облигаций резко возрастет, это может создать проблемы не только для Токио, но и для мировых рынков, в частности казначейских облигаций США.

Ожидание повышения ставок

Победа Такаичи может снизить политическое давление на Банк Японии, позволив ему действовать более решительно. Рынок деривативов уже на 75% закладывает повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов в апреле, а к июню этот шаг считается почти гарантированным.