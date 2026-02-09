Форекс и крипто прогноз на 09 — 13 февраля 2026 года

Как отмечают аналитики брокерской компании XFINE , прошедшая неделя подтвердила правильность большинства ключевых прогнозов. В США публикация отчета по рынку труда, а также данные по деловой активности и инфляционным ожиданиям подтвердили неоднородность макроэкономической картины — устойчивость занятости сочеталась с признаками замедления в отдельных сегментах экономики. Это усилило осторожность инвесторов и спровоцировало фиксацию прибыли. В Европе показатели PMI и комментарии представителей ЕЦБ не дали четких сигналов по монетарной политике, удерживая валютные рынки в фазе консолидации. На сырьевых рынках геополитический фактор сохранял влияние, вызывая резкие внутридневные колебания нефти и драгоценных металлов.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на уровне 1.1815, пытаясь стабилизироваться после неравномерной динамики в январе. Котировки находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки, при этом технические индикаторы указывают на отсутствие сильного направленного импульса. Пробой области 1.1775−1.1800 может привести к падению в район 1.1700, следующая поддержка в зоне 1.1580−1.1620, далее 1.1470−1.1500. При этом нельзя исключать отскок вверх от области текущей консолидации. Пробой уровня 1.1870−1.1900 подтвердит бычий импульс и откроет путь к 1.2000 и 1.2080.

🟠 Биткоин (BTC/USD)

06 февраля биткойн упал до значений 2024 г. Минимум был зафиксирован на уровне 59,786, после чего последовал отскок в район 69,000−70,000. Таким образом, отмечают в XFINE, падение от исторического максимума превысило 50%. Это уже не коррекция после роста, а фаза слабости спроса в условиях risk-off. Отсутствие очевидных драйверов заставляет институциональных инвесторов выводить активы из ETF, усиливая медвежьи настроения и среди мелких вкладчиков. При худшем сценарии уже к 2027 году цена актива может обвалиться до 40,000. В течение предстоящей недели BTC/USD может попытаться продолжить рост до зоны 75,000−80,000. В случае пробоя этого сопротивления, следующей целью быков станет попытка вернуться в коридор 85,000−90,000. Устойчивое удержание ниже 75,000−80,000 сохраняет повышенные риски развития медвежьего сценария.

🛢 Нефть Brent

Вторую неделю подряд нефть Brent торгуется вблизи верхней границы долгосрочного нисходящего канала, в котором она движется с октября 2023 г. Последняя точка была поставлена на отметке 67,63 доллара за баррель. Дальнейшее движение будет формироваться в зависимости от геополитических факторов. Быки могут попытаться протестировать зону сопротивления 72.70 с прицелом на 76.15 и 77.75. В случае, если новостной фон будет на стороне медведей, их ближайшей целью станет зона 66.00, затем 65.00 и зона 62,75−63.50.

🥇 Золото (XAU/USD)

Золото завершило торговую неделю на уровне 4,968 доллара за унцию, сохраняя широкий торговый диапазон и пытаясь восстановиться после обвала двухнедельной давности. Общая картина, как фундаментальная, так и техническая, остается бычьей, с целями 5,180 и 5,450.

Однако нельзя исключать очередную коррекцию к среднесрочной восходящей поддержке в район 4,680−4,700. Уверенный пробой ниже 4,680 отменит бычий сценарий и укажет на развитие более глубокой коррекции в направлении 4,200−4,350.

📈 Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе в США ключевым событием станет публикация 11 февраля отчета по рынку труда за январь, перенесенная из-за приостановки работы правительства. В пятницу внимание рынков также будет сосредоточено на данных по инфляции (CPI за январь). В Европе фокус сместится на макроэкономическую статистику за Q4 2025. На сырьевых рынках отдельным драйвером станет ежемесячный отчет OPEC (MOMR) 11 февраля.

В XFINE предполагают следующие базовые сценарии: EUR/USD — умеренно бычий, пока цена удерживается выше 1.1775. BTC/USD — нейтрально-медвежий, пока цена ниже 75,500−80,000. Brent — осторожно медвежий, пока котировки ниже 70.50. XAU/USD — бычий при удержании цен выше 4,680−4,700.

Аналитический отделXFINE