Украина остается рынком подержанных авто: свыше 70% импорта в прошлом году — авто с пробегом

Почти полмиллиона автомобилей завезли из-за границы в Украину в 2025 году по данным Министерства внутренних дел. Это на 17% больше, чем в 2024, однако все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны. Об этом говорится в данных Опендатабота.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какой средний возраст авто

Средний возраст ввозимых автомобилей составляет 9 лет. Каждое пятое ввезенное транспортное средство было зарегистрировано в Киеве. А каждый четвертый автомобиль, пересекший границу, был электрическим, что даже больше, чем количество импортированных дизельных автомобилей. Марка Volkswagen сохраняет статус лидера, а Tesla Model Y удержит первенство среди моделей авто.

Количество импортируемых авто

Украина остается рынком подержанных авто

Украина остается рынком подержанных авто: свыше 70% импорта в прошлом году — это самое авто с пробегом. Средний возраст ввозимого транспорта за год не изменился: 9 лет. К сравнению, в 2021 году средний возраст нововвезенных автомобилей был 11 лет.

На этом фоне встречались и настоящие автомобильные раритеты: от мопеда Honda Monkey 1967 года до классического Chevrolet Corvette 1971 года. Даже у электросегмента есть свои «ветераны»: старейший электромобиль, Peugeot iOn, уже 15 лет.

Накануне возврата налогов на ввоз электроавто, такие машины имели большой спрос — это каждое четвертое авто, пересекшее границу в прошлом году. Электрички даже обошли по популярности дизельные машины: 109309 электрокаров против 94014 дизельных. Однако лидерство все равно по бензиновым авто: 195 059 транспортных средств.

Стоит отметить, что из 504 люксовых авто, подвергшихся налогу на роскошь, половина тоже была электрическими.

Наиболее востребованной маркой авто стал Volkswagen, в то же время Tesla Model Y стала самым популярным импортированным автомобилем года.

Где регистрируют авто

Впрочем, стоит отметить, что Volkswagen лидирует в 20 областях. Исключением стала Одесская область, где лидерство неожиданно взял BMW, в Черниговской и Донецкой Renault, а в Херсонской области лидером стал мото-бренд Spark.

Если же смотреть исключительно на электромобили, здесь картина еще более однозначная — Tesla стала брендом № 1 в 22 регионах страны, уступив только Закарпатской области Volkswagen и Сумской — китайскому BYD.

Почти каждое пятое ввезенное транспортное средство было зарегистрировано в столице: 80 425 авто. Львовщина удерживает второе место — 51 730 автомобилей. В пятерку лидеров также вошли Киевщина (28179), Днепропетровщина (26311) и Ровенщина (23608).