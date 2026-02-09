В январе украинский автопарк пополнили 2873 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 21%, сообщает Укравтопром.
В январе регистрация электромобилей в Украине сократилась на 21%. Какие авто лидируют
Сколько зарегистрировано авто
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 2740 шт. (новых — 952 шт., б/у — 1788 шт.). Среди 133 коммерческих электромобилей новыми были 37 автомобилей.
Топ-5 новых электромобилей месяца
- BYD Leopard 3 — 169 ед;
- BYD Sea Lion 06 — 97 ед;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 96 ед;
- ZEEKR 001 — 77 ед.;
- BYD Song Plus — 68 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей
- TESLA Model 3 — 219 ед.;
- NISSAN Leaf — 213 ед.;
- TESLA Model Y — 169 ед.;
- RENAULT Zoe — 79 ед.;
- KIA Niro — 79 ед.
