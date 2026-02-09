Минфин и Всемирный банк подписали грант на $690,8 млн от Японии и Канады

Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантового финансирования на общую сумму $690,8 млн. Средства привлечены в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), говорится в сообщении Минфина.

Транш от Канады

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 объемом $50 млрд. Это последний транш от Канады в пределах инструмента и первый от Японии.

Привлеченное грантовое финансирование поступит в общий фонд Государственного бюджета Украины в ближайшее время.

Средства будут направлены на возмещение ключевых расходов государства, в частности на возмещение пенсионных выплат и реализацию программ государственной социальной помощи, в частности, на жилищно-коммунальные субсидии.

Грантовые средства будут предоставлены за счет взносов международных партнеров:

$544 млн — взнос Правительства Японии;

$146 млн — взнос Канады;

$0,8 млн — средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Напомним

Проект PEACE in Ukraine реализуется с июня 2022 в ответ на полномасштабную вооруженную агрессию российской федерации против Украины и направлен на обеспечение непрерывного выполнения ключевых государственных функций на национальном и региональном уровнях в условиях военного положения.

Общий объем финансирования, привлеченного в рамках проекта PEACE in Ukraine, после получения этого гранта достигнет $51,7 млрд.