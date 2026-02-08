Multi от Минфин
Сменить язык на українська

8 февраля 2026, 15:05

Энергетическая децентрализация: украинские зарядные станции по мощности приблизились к атомной электростанции

Украина фактически сформировала масштабную сеть распределенного хранения энергии. По состоянию на начало 2026 года суммарная мощность портативных и стационарных накопителей энергии, установленных в частных домах и офисах, составила около 3 ГВт. Об этом Delo.ua рассказал соучредитель DroneUA Валерий Яковенко, чья компания является официальным дистрибьютором EcoFlow в Украине.

Энергетическая децентрализация: украинские зарядные станции по мощности приблизились к атомной электростанции

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, этот объем мощностей сравним с выработкой Южноукраинской АЭС и существенно превышает потребности Киева в электроэнергии даже в периоды пиковых морозов — около 2 ГВт.

Масштабы рынка и потребительские привычки

В то же время суммарная емкость установленных накопителей составляет около 1,6 ГВтч. Несмотря на наличие многих мировых производителей, 62% этого рынка приходится на решение бренда EcoFlow.

Динамика спроса выглядит следующим образом:

  • В стабильные периоды: домохозяйства предпочитают компактные решения на 256−1000 Вт·ч (для зарядки гаджетов и работы роутеров).
  • В периоды атак на инфраструктуру: спрос смещается к мощным станциям на 1000−2000 Вт·ч, способным поддерживать работу котлов, насосов и холодильников.
  • Бизнес-сектор: все чаще устанавливает автономные ячейки емкостью до 90 кВтч, создавая полноценную энергонезависимость для критических узлов и IT-инфраструктуры.

Почему растут цены?

Яковенко рассказал о факторах, влияющих на стоимость оборудования в условиях кризиса:

  • Спекулятивный спрос Постоянные обстрелы энергообъектов приводят к тому, что новые партии товара выкупаются почти мгновенно, что стимулирует появление перекупщиков.
  • Сложная логистика: Из-за дефицита и необходимости срочного пополнения складов поставщики часто используют авиадоставку вместо морской. Это прибавляет к конечной стоимости 20−30% из-за высоких тарифов на перевозку.

Пока самым популярным остается сегмент устройств стоимостью 20−30 тыс. грн, однако во время активных отключений украинцы чаще покупают профессиональные системы в диапазоне 50−80 тыс. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
