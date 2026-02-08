Китай расширяет запрет криптовалют: под ударом стейблкоины и токенизация реальных активов

Китайские регуляторы объявили о новой волне жестких ограничений, выходящих за рамки простого запрета торговли биткоином. Новые правила, обнародованные совместно восемью национальными ведомствами (в частности, Народным банком Китая и Комиссией по регулированию ценных бумаг), теперь охватывают стейблкоины и токенизацию реальных активов. Об этом сообщает CoinDesk.

Главные пункты новых ограничений

Запрет зарубежных юаневых стейблкоинов: власти Китая официально запретили любым организациям (китайским или иностранным) выпускать за границей цифровые монеты, привязанные к курсу юаня (ренминби), без специального государственного разрешения. Регуляторы считают, что стейблкоины дублируют функции суверенных денег и угрожают монетарному контролю государства.

Контроль над RWA: под особое наблюдение попал тренд токенизации реальных активов (RWA) — превращение прав собственности в недвижимость, акции или фонды в цифровые токены. Китайские компании, планирующие токенизировать активы на иностранных площадках, теперь обязаны получать лицензии или представлять официальные отчеты регуляторам.

Полный бан на услуги из-за границы: Пекин еще раз подтвердил, что любая деятельность с цифровыми валютами (биткоин, Ethereum, USDT) незаконна. Теперь этот запрет четко распространяется на иностранные компании и частные лица, которые предоставляют такие услуги гражданам Китая дистанционно.

Позиция регуляторов

Регуляторы объяснили свои действия ростом «спекулятивной активности», создающей новые вызовы для финансовой стабильности страны. Китай последовательно вытесняет криптоиндустрию из своей экономики:

2017 год: запрет ICO (первичного размещения токенов);

2021 год: признание всей криптодеятельности и майнинга незаконными;

2026 год: удар по инструментам, позволяющим бизнесу обходить ограничения через зарубежные площадки.

«Стейблкоины угрожают суверенному контролю над денежной массой», — говорится в совместном заявлении ведомств.

Последствия для рынка

Этот шаг может существенно затормозить развитие рынка RWA, поскольку многие китайские технологические гиганты рассматривали это направление как мостик к глобальным инвестициям. Также это сигнал для эмитентов стейблкоинов (например Tether), что Пекин не будет терпеть использование цифровых аналогов юаня за пределами собственного проекта цифрового юаня (e-CNY).