Рекордная продажа домена AI.com за $70 млн: основатель Crypto.com делает ставку на ИИ

Крис Маршалек, соучредитель и генеральный директор платформы Crypto.com , приобрел доменное имя AI.com за потрясающие $70 миллионов. Это соглашение, оплаченное полностью в криптовалюте, стало крупнейшей публично разглашенной продажей домена в истории, сообщает Finance Magnates.

Самое дорогое имя в сети

Соглашение подтвердил брокер Ларри Фишер из GetYourDomain.com. Хотя имя продавца остается тайной, Маршалек в сети X рассказал, что купил домен еще в апреле прошлого года.

«Мы создали команду, которая стабильно работала над проектом. Были взлеты и падения, но я в восторге от нашего первого запуска в это воскресенье во время Super Bowl», — отметил предприниматель.

Несмотря на то, что Маршалек уже получает «безумные предложения» по перепродаже домена, он планирует оставить его для построения глобального бренда. Предприниматель рассматривает это как стратегическую инвестицию в главную технологическую волну последующих 20 лет.

Что будет с AI.com?

Вместо сложной платформы для разработчиков, AI.com предложит персональный ИИ-агент для массового потребителя. Главные функции сервиса:

помощь в передаче сообщений и работе с приложениями;

торговля акциями;

максимально простой интерфейс для людей без технического образования

Маршалек стремится создать сервис, похожий на популярные ИИ-инструменты Кремниевой долины, но с гораздо более простой настройкой.

Эффект Super Bowl и маркетинговая стратегия

Официальный дебют проекта состоится во время рекламной паузы на Super Bowl — самой дорогой рекламной площадке мира. Это логическое продолжение стратегии Маршалека: ранее он уже инвестировал $700 млн в право на название спортивной арены в Лос-Анджелесе для Crypto.com.

В настоящее время бизнес Crypto.com приносит около $1,5 млрд годового дохода, и Маршалек надеется, что владение столь знаковым доменом, как AI.com, поможет его новому продукту избежать обезличивания на перенасыщенном рынке искусственного интеллекта.