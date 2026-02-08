Посылки в магазинах и кафе: Укрпочта планирует запустить партнерскую сеть выдачи

Национальный почтовый оператор Укрпочта готовит масштабное расширение сети. Уже в конце первого квартала 2026 г. компания планирует массово запустить агентские точки выдачи, которые будут работать на базе бизнес-партнеров. Об этом рассказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Как будут работать агентские точки?

Укрпочта будет привлекать к сотрудничеству частный бизнес. Получать посылки можно будет в:

кафе;

магазинах;

других местах сферы обслуживания.

Смелянский пояснил, что подобная модель позволяет максимально быстро расширить покрытие без значительных капитальных затрат на ремонт. Партнеры будут получать фиксированную оплату за каждую выданную посылку. В настоящее время проект уже тестируется в девяти пилотных точках Киева.

«Безусловно, мы будем смотреть за качеством, чтобы поддерживалось качество выдачи посылок, чтобы все правила, которые должны быть исполнены, были исполнены. И дальше будем привлекать новых партнеров», — заявил он.

Почтоматы и новое приложение

Кроме партнерских пунктов, в начале 2026 года Укрпочта планирует:

Установить около 1000 почтоматов по всей стране.

Обновите мобильное приложение, добавив функцию перенаправления (переадресации) отправлений между отделениями и почтоматами.

Продолжить модернизацию существующей сети, которая насчитывает более 6 тыс. отделений и 26 тыс. точек обслуживания.

Финансовые успехи компании

Рост сервисов производится на фоне положительных финансовых показателей. В четвертом квартале 2025 года Укрпочта зафиксировала: