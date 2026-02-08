Национальный почтовый оператор Укрпочта готовит масштабное расширение сети. Уже в конце первого квартала 2026 г. компания планирует массово запустить агентские точки выдачи, которые будут работать на базе бизнес-партнеров. Об этом рассказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор компании Игорь Смилянский.
Посылки в магазинах и кафе: Укрпочта планирует запустить партнерскую сеть выдачи
Как будут работать агентские точки?
Укрпочта будет привлекать к сотрудничеству частный бизнес. Получать посылки можно будет в:
- кафе;
- магазинах;
- других местах сферы обслуживания.
Смелянский пояснил, что подобная модель позволяет максимально быстро расширить покрытие без значительных капитальных затрат на ремонт. Партнеры будут получать фиксированную оплату за каждую выданную посылку. В настоящее время проект уже тестируется в девяти пилотных точках Киева.
«Безусловно, мы будем смотреть за качеством, чтобы поддерживалось качество выдачи посылок, чтобы все правила, которые должны быть исполнены, были исполнены. И дальше будем привлекать новых партнеров», — заявил он.
Почтоматы и новое приложение
Кроме партнерских пунктов, в начале 2026 года Укрпочта планирует:
- Установить около 1000 почтоматов по всей стране.
- Обновите мобильное приложение, добавив функцию перенаправления (переадресации) отправлений между отделениями и почтоматами.
- Продолжить модернизацию существующей сети, которая насчитывает более 6 тыс. отделений и 26 тыс. точек обслуживания.
Финансовые успехи компании
Рост сервисов производится на фоне положительных финансовых показателей. В четвертом квартале 2025 года Укрпочта зафиксировала:
- Чистая прибыль: 257,9 млн грн (рост на 69,2% год к году). Существенную роль в этом сыграли продажи непрофильного имущества на сумму 168 млн грн.
- Выручка увеличилась до 3,6 млрд грн.
