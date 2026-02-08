Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
8 февраля 2026, 11:18 Читати українською

Посылки в магазинах и кафе: Укрпочта планирует запустить партнерскую сеть выдачи

Национальный почтовый оператор Укрпочта готовит масштабное расширение сети. Уже в конце первого квартала 2026 г. компания планирует массово запустить агентские точки выдачи, которые будут работать на базе бизнес-партнеров. Об этом рассказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Посылки в магазинах и кафе: Укрпочта планирует запустить партнерскую сеть выдачи
Фото: Укрпочта

Как будут работать агентские точки?

Укрпочта будет привлекать к сотрудничеству частный бизнес. Получать посылки можно будет в:

  • кафе;
  • магазинах;
  • других местах сферы обслуживания.

Смелянский пояснил, что подобная модель позволяет максимально быстро расширить покрытие без значительных капитальных затрат на ремонт. Партнеры будут получать фиксированную оплату за каждую выданную посылку. В настоящее время проект уже тестируется в девяти пилотных точках Киева.

«Безусловно, мы будем смотреть за качеством, чтобы поддерживалось качество выдачи посылок, чтобы все правила, которые должны быть исполнены, были исполнены. И дальше будем привлекать новых партнеров», — заявил он.

Почтоматы и новое приложение

Кроме партнерских пунктов, в начале 2026 года Укрпочта планирует:

  • Установить около 1000 почтоматов по всей стране.
  • Обновите мобильное приложение, добавив функцию перенаправления (переадресации) отправлений между отделениями и почтоматами.
  • Продолжить модернизацию существующей сети, которая насчитывает более 6 тыс. отделений и 26 тыс. точек обслуживания.

Финансовые успехи компании

Рост сервисов производится на фоне положительных финансовых показателей. В четвертом квартале 2025 года Укрпочта зафиксировала:

  • Чистая прибыль: 257,9 млн грн (рост на 69,2% год к году). Существенную роль в этом сыграли продажи непрофильного имущества на сумму 168 млн грн.
  • Выручка увеличилась до 3,6 млрд грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
